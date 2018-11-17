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Capixaba no lugar mais alto do pódio na Veloce Supercup

Hugo Cibien venceu as duas provas da 5ª etapa da Veloce Supercup, no Autódromo de Velopark

Publicado em 17 de Novembro de 2018 às 19:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 nov 2018 às 19:22
O piloto capixaba Hugo Cibien teve bons motivos para passar a semana comemorando. Isso porque ele venceu as duas provas da quinta etapa da veloce Supercup, no autódromo do Velopark, em Santa Rita, no Rio Grande do Sul, no último final de semana.
Hugo Cibien brilhou no autódromo do Velopark no último final de semana Crédito: Divulgação
No sábado, o primeiro treino livre foi de adaptação ao carro e condições de pista. Estava muito calor em Porto Alegre com máximas de de 33ºC, com isso a temperatura dentro do carro pode passar facilmente dos 50ºC. O comportamento dos pneus por causa da alta temperatura do asfalto também muda e os tempos de volta sobem, afirma Cibien.
A classificação contou com Rafael Derani (campeão brasileiro de GT3 com uma Ferrari) largando em primeiro seguido por Sérgio Maggi (ex-Porshe e Mitsubishi Cup) e Sarin Carlesso (ex-superbike). No início da corrida, a disputa foi intensa entre Cibien e Maggi, com isso Derani conseguiu abrir razoável diferença. Tive que tentar buscar o Derani e a oportunidade de me aproximar veio quando ele teve que ultrapassar retardatários, a briga foi boa e muito limpa, conta Cibien.
O domingo começou dando certo, a partir da qualificação, quando o capixaba foi pole position. Na largada foi ultrapassado por Maggi que largou em terceiro e também passou por Carlos Augusto Faletti (veterano da StockCar) que era o segundo.
"A briga com Maggi foi muito boa, trocamos várias vezes de posição, teve até um pequeno toque lateral mas que não prejudicou nenhum dos dois. Ainda bem, porque Faletti estava colado na gente trazendo todo o resto. Só tive um pouco de folga no finalzinho, quando Maggi e Falleti começaram a brigar diretamente pela segunda posição, diz.
Na classificação do campeonato, Cibien é o segundo colocado após o descarte do pior resultado. A 6ª e última etapa será nos dias 15 e 16 de dezembro.

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