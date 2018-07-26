Vôlei de Praia

Capixaba Luciano e Oscar representam o Brasil em etapa do Mundial

A dupla já conquistou um ouro nesta temporada, na Turquia, e busca repetir o bom resultado, agora no Marrocos
Publicado em 26 de Julho de 2018 às 18:36

O Brasil entrará novamente quadra pelo Circuito Mundial de Vôlei de Praia 2018 nesta semana. O carioca Oscar e o capixaba Luciano representarão o país no torneio masculino da etapa duas estrelas, realizada na cidade de Agadir, no Marrocos, de sexta-feira (27) a domingo (29). A dupla já conquistou um ouro nesta temporada, na Turquia, e busca repetir o bom resultado.
Oscar (esquerda) e Luciano já foram campeões de uma etapa do Circuito Mundial em 2018 Crédito: Burak Gengonul/FIVB
Oscar e Luciano entram direto na fase de grupos do torneio, ranqueados na 10ª posição. Ao todo, a etapa conta com 24 duplas em cada naipe, divididas em seis grupos de quatro. Os dois primeiros de cada chave, além dos quatro melhores terceiros colocados, avançam às oitavas de final. A etapa segue em formato eliminatório direto até a disputa das medalhas.
Apesar de não formarem uma dupla fixa, no final de junho Oscar e Luciano se uniram e conquistaram a etapa uma estrela de Manavgat, na Turquia. O defensor carioca comentou a rápida adaptação com Luciano e a expectativa para uma boa apresentação novamente.
Jogar novamente com o Luciano será muito bacana, tivemos uma química muito boa no torneio passado. Ele vem com um bom giro de torneios, ficou em quarto lugar na etapa da China, conquistou medalhas em etapas do Challenger, no Brasil, é um ótimo atleta. Acredito que temos tudo para conquistar novamente um bom resultado, vamos dar tudo dentro de quadra e tentar levar esse título para o Brasil, disse Oscar.
As duplas brasileiras somam até agora 22 medalhas no Circuito Mundial de vôlei de praia 2018, sendo oito de ouro, 10 de prata e quatro de bronze (veja a lista completa abaixo). O torneio duas estrelas de Marrocos rende 400 pontos no ranking geral da temporada aos campeões, além de uma premiação de cerca de R$ 15 mil.
BRASIL NO CIRCUITO MUNDIAL 2018:
Atletas capixabas sublinhados*
Etapa de Haia - Holanda (4 estrelas)
Maria Elisa/Carol Solberg - prata
Etapa de Fort Lauderdale - EUA (5 estrelas)
Fernanda Berti/Bárbara Seixas - ouro
Carol Horta/Taiana - prata
Etapa de Xiamen - China (4 estrelas)
Alison/Bruno Schmidt - bronze
Etapa de Huntington Beach - EUA (4 estrelas)
Fernanda Berti/Bárbara Seixas - ouro
Maria Elisa/Carol Solberg - prata
Evandro/André Stein - prata
Etapa de Itapema - Brasil (4 estrelas)
Ágatha/Duda - ouro
Evandro/André Stein - ouro
Etapa de Miguel Pereira - Brasil (1 estrela)
Vinícius/Luciano - ouro
Bernat/Harley - prata
Ramon Gomes/Álvaro Andrade - bronze
Aline/Diana - prata
Tainá/Victoria - bronze
Etapa de Nantong - China (2 estrelas)
Josi/Lili - ouro
Etapa de Nanquim - China (2 estrelas)
Josi/Lili - ouro
Etapa de Manavat - Turquia (1 estrela)
Oscar/Luciano - ouro
Etapa de Varsóvia - Polônia (4 estrelas)
Evandro/Vitor Felipe - prata
Ágatha/Duda - bronze
Etapa de Espinho  Portugal (4 estrelas)
Ricardo/Guto  prata
Maria Elisa/Carol Solberg - prata
Etapa de Haiyang - China (3 estrelas)
Thiago/George - prata

Este vídeo pode te interessar

Recomendado para você

Bruno Passoni, Bruno Araújo, Karine Karam, Luiz Lara e Marcello Moraes
Veja como foi o lançamento do 34º Recall de Marcas de A Gazeta
Imagem de destaque
Esgoto da Serra: a reunião dos empresários da construção civil com o governador
Acidente entre dois carros interdita pista no Centro de Vitória
Colisão entre dois carros interdita pista central da Jerônimo Monteiro, no Centro de Vitória

