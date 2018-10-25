Vôlei de Praia

Capixaba Luciano avança à fase principal do Brasileiro, em Vila Velha

O jogador, ao lado do parceiro Oscar, venceu os dois jogos da fase classificatória e se garantiu na fase de grupos
Redação de A Gazeta

Publicado em 25 de Outubro de 2018 às 20:15

Luciano (à esquerda) e Oscar passaram no classificatório do Brasileiro Open, na Praia da Costa Crédito: CBV/Divulgação
A disputa do classificatório na etapa de Vila Velha do Circuito Brasileiro Open de Vôlei de Praia garantiu mais oito duplas no torneio masculino. O destaque ficou por conta do capixaba Luciano, que ao lado do parceiro Oscar (RJ), avançou à fase principal.
Passaram de fase: Allison Francioni/Márcio Araújo (SC/CE), Jefferson/Anderson Melo (CE/RJ), Kaique/Vinícius Lucas (RS), Adelmo/Arthur (BA/MG), Matheus Maia/Rafael (RJ/PR), Léo Gomes/Raul (RJ/SE), Oscar/Luciano (RJ/ES) e Nilton/Felipe Cavazin (RO/PR). Cada dupla venceu dois jogos eliminatórios para confirmar a vaga na fase de grupos.
Luciano, natural de Vitória, comentou a oportunidade de atuar em casa e representar o Estado com a presença de amigos e familiares nas arquibancadas.
Estou muito feliz por conquistar essa vaga, meus amigos, familiares, minha esposa e meus filhos estavam assistindo aos jogos. Fica um pouco de apreensão, já que uma derrota no classificatório elimina, mas confiava muito no meu time. Jogamos algumas etapas do Circuito Mundial, tivemos bons resultados, deu um giro bom. Espero fazer bonito em casa, a torcida vai ser grande, estamos querendo chegar cada vez mais longe, disse o bloqueador.
O Circuito Brasileiro
Os jogos da fase de grupos acontecem partir desta quinta-feira (25) e terão transmissão ao vivo pelo Facebook e site oficial da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV). As disputas de medalha dos dois naipes serão no sábado, a partir das 19h30, e domingo a partir das 10h.

