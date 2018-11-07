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Capixaba lança livro com suas aventuras na Copa do Mundo de 2014

Carlos Magno Gama Pimentel, 61 anos, relata tudo que vivenciou durante o Mundial

Publicado em 07 de Novembro de 2018 às 20:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 nov 2018 às 20:43
especial
Um livro que narra aventuras e momentos memoráveis da Copa do mundo de 2014 no Brasil. Esse é o "Minha Goleada. Que Jornada". As memórias do capixaba Carlos Magno Gama Pimentel, 61 anos, sobre o Mundial, revelam curiosidades e entrevistas com artistas brasileiros. Tudo expresso em seu primeiro livro que será lançado nesta quinta-feira (08) às 19h na Livraria Logos no Shopping Jardins. 
O livro nasceu da imersão de Carlos Magno junto a produtores franceses em sua Kombi Safari. O autor conta que foram 45 dias acompanhando gravações dos jogos da Copa do Mundo. Isso porque seu veículo se tornou uma das estrelas do documentário francês Sur La Route Avec Sócrates (Na Estrada com Sócrates), que foi filmado no país durante o Mundial.  
Carlos Magno Gama Pimentel, de 61 anos, autor do livro Crédito: Acervo Pessoal/Carlos Magno Gama Pimentel
Tudo começou quando ele recebeu no início de 2014 um telefonema de produtores franceses que estavam organizando a produção do documentário. Os produtores pediram a Kombi de Carlos emprestada para percorrerem o país. O dono do veículo topou a proposta, mas com uma condição: desde que fosse junto. E ali também nasceu a ideia do livro.
No livro eu falo da minha vivência nos jogos da Copa de 2014, falo das entrevistas que foram realizadas, tudo começou com uma espécie de diário de bordo, e ao mesmo tempo recebendo influências dos produtores do documentário para que narrasse tudo o que aconteceu publicando um livro. Ao acabar a Copa retornei para Vitória com 1.200 fotos e tive que reunir todas as minhas anotações para publicar o livro. Demorei quatro anos para terminar, tive que ter alguns cuidados e encontrei dificuldades no caminho, mas consegui disse o aposentado.
Carlos relata que a Kombi ainda está inteirona e pronta para novas aventuras. Ele olha para seu xodó e se orgulha da maior aventura da sua vida. O aposentado a interpreta como única e inesquecível, e agora se sente mais emocionado em ter a aventura retratada num livro em que inúmeras gerações terão acesso.
Estou muito feliz de ter feito o livro e ter relatado tudo que aconteceu nesse período. É uma experiencia que jamais irá se repetir na minha vida, e colocar isso no papel me deixa emocionado. Foi uma surpresa porque eu consegui me envolver com muita dedicação finaliza o autor.

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