Capixaba lança livro com suas aventuras na Copa do Mundo de 2014

Um livro que narra aventuras e momentos memoráveis da Copa do mundo de 2014 no Brasil. Esse é o "Minha Goleada. Que Jornada". As memórias do capixaba Carlos Magno Gama Pimentel, 61 anos, sobre o Mundial, revelam curiosidades e entrevistas com artistas brasileiros. Tudo expresso em seu primeiro livro que será lançado nesta quinta-feira (08) às 19h na Livraria Logos no Shopping Jardins.
O livro nasceu da imersão de Carlos Magno junto a produtores franceses em sua Kombi Safari. O autor conta que foram 45 dias acompanhando gravações dos jogos da Copa do Mundo. Isso porque seu veículo se tornou uma das estrelas do documentário francês Sur La Route Avec Sócrates (Na Estrada com Sócrates), que foi filmado no país durante o Mundial.
Tudo começou quando ele recebeu no início de 2014 um telefonema de produtores franceses que estavam organizando a produção do documentário. Os produtores pediram a Kombi de Carlos emprestada para percorrerem o país. O dono do veículo topou a proposta, mas com uma condição: desde que fosse junto. E ali também nasceu a ideia do livro.
No livro eu falo da minha vivência nos jogos da Copa de 2014, falo das entrevistas que foram realizadas, tudo começou com uma espécie de diário de bordo, e ao mesmo tempo recebendo influências dos produtores do documentário para que narrasse tudo o que aconteceu publicando um livro. Ao acabar a Copa retornei para Vitória com 1.200 fotos e tive que reunir todas as minhas anotações para publicar o livro. Demorei quatro anos para terminar, tive que ter alguns cuidados e encontrei dificuldades no caminho, mas consegui disse o aposentado.
Carlos relata que a Kombi ainda está inteirona e pronta para novas aventuras. Ele olha para seu xodó e se orgulha da maior aventura da sua vida. O aposentado a interpreta como única e inesquecível, e agora se sente mais emocionado em ter a aventura retratada num livro em que inúmeras gerações terão acesso.
Estou muito feliz de ter feito o livro e ter relatado tudo que aconteceu nesse período. É uma experiencia que jamais irá se repetir na minha vida, e colocar isso no papel me deixa emocionado. Foi uma surpresa porque eu consegui me envolver com muita dedicação finaliza o autor.