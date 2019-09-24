Capixaba Karol Rosa vai encarar Julia Avila no UFC Cingapura

Depois de estrear com vitória no UFC Shenzhen, na China, a capixaba Karol Rosa já tem data marcada e local determinado para retornar ao octógono. A lutadora vai entrar em ação no UFC Cingapura, no dia 26 de outubro, quando vai enfrentar a americana Julia "Raging Panda" Avila pelo peso-galo.
Karol Rosa iniciou sua trajetória no ultimate com uma vitória histórica no UFC Shenzhen. Ela venceu Lara Procópio no confronto com o maior número de golpes aplicados na divisão dos galos entre as mulheres: foram 336 (171 para Karol e 165 para Lara). A vitória, após três rounds, ficou com a capixaba por decisão dividida.
Integrante do plantel de lutadores da Paraná Vale-Tudo (PRVT), Karol Rosa, que tem 24 anos, possui em seu cartel o total de 15 lutas, com 13 vitórias e apenas duas derrotas. A capixaba vem de três vitórias consecutivas e com certeza vai motivada para buscar mais um triunfo.
Já a norte-americana, apelidada de "Raging Panda", algo como "Panda Furiosa", é mais experiente na idade (31 anos), porém tem menos lutas de MMA. Julia Avila já fez oito combates, com sete vitórias e uma derrota. Em seu último duelo derrotou a sueca Pannie "Banzai" Kianzad, por decisão unânime, no UFC 239, em julho deste ano.
Na luta principal do UFC Cingapura estará o brasileiro Demian Maia, que vai enfrentar Ben Askren na categoria dos meio-médios.