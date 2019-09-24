MMA

Capixaba Karol Rosa vai encarar Julia Avila no UFC Cingapura

Após estrear com vitória no Ultimate, Karol retorna ao octógono no dia 26 de outubro

Publicado em 24 de Setembro de 2019 às 05:51

Depois de estrear com vitória no UFC Shenzhen, na China, a capixaba Karol Rosa já tem data marcada e local determinado para retornar ao octógono. A lutadora vai entrar em ação no UFC Cingapura, no dia 26 de outubro, quando vai enfrentar a americana Julia "Raging Panda" Avila pelo peso-galo. 
Karol Rosa está preparada para mais uma luta no UFC Crédito: UFC/Divulgação
Karol Rosa iniciou sua trajetória no ultimate com uma vitória histórica no UFC Shenzhen. Ela venceu Lara Procópio no confronto com o maior número de golpes aplicados na divisão dos galos entre as mulheres: foram 336 (171 para Karol e 165 para Lara). A vitória, após três rounds, ficou com a capixaba por decisão dividida.
Integrante do plantel de lutadores da Paraná Vale-Tudo (PRVT), Karol Rosa, que tem 24 anos, possui em seu cartel o total de 15 lutas, com 13 vitórias e apenas duas derrotas. A capixaba vem de três vitórias consecutivas e com certeza vai motivada para buscar mais um triunfo. 
Já a norte-americana, apelidada de "Raging Panda", algo como "Panda Furiosa", é mais experiente na idade (31 anos), porém tem menos lutas de MMA. Julia Avila já fez oito combates, com sete vitórias e uma derrota. Em seu último duelo derrotou a sueca Pannie "Banzai" Kianzad, por decisão unânime, no UFC 239, em julho deste ano.
Na luta principal do UFC Cingapura estará o brasileiro Demian Maia, que vai enfrentar Ben Askren na categoria dos meio-médios.

