Capixaba Juliétty Tesch vence Campeonato Sudeste Brasileiro de Vela

A velejadora Juliétty Tesch Crédito: Divulgação

A velejadora capixaba Juliétty Tesch foi campeã do 38º Campeonato Sudeste Brasileiro de Vela Classe Laser 2019, encerrado no último sábado (22), na Baía de Santos-SP. Com o resultado, a atleta somou pontos no ranking da modalidade e segue na briga pelo heptacampeonato da competição.

Foram três dias com seis regatas no total. A velejadora, contemplada pelo programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Estado de Esportes e Lazer (Sesport), competiu na classe laser 4.7 e garantiu o primeiro lugar feminino e geral do torneio.

A velejadora Juliétty Tesch Crédito: Divulgação

“Com esse resultado, estou em segundo lugar no ranking, bem pertinho da primeira, então, vou confiante para o Rio. E, com o apoio do Bolsa Atleta posso confiar que vou conseguir me manter competindo para trazer o hepta para o Estado”, disse Julliétty.