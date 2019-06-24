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Vela

Capixaba Juliétty Tesch vence Campeonato Sudeste Brasileiro de Vela

Velejadora garantiu medalha de ouro na disputa realizada em Santos e mira o heptacampeonato brasileiro

Publicado em 

24 jun 2019 às 19:18

Publicado em 24 de Junho de 2019 às 19:18

A velejadora Juliétty Tesch Crédito: Divulgação
A velejadora capixaba Juliétty Tesch foi campeã do 38º Campeonato Sudeste Brasileiro de Vela Classe Laser 2019, encerrado no último sábado (22), na Baía de Santos-SP. Com o resultado, a atleta somou pontos no ranking da modalidade e segue na briga pelo heptacampeonato da competição.
Foram três dias com seis regatas no total. A velejadora, contemplada pelo programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Estado de Esportes e Lazer (Sesport), competiu na classe laser 4.7 e garantiu o primeiro lugar feminino e geral do torneio.
A velejadora Juliétty Tesch Crédito: Divulgação
“Com esse resultado, estou em segundo lugar no ranking, bem pertinho da primeira, então, vou confiante para o Rio. E, com o apoio do Bolsa Atleta posso confiar que vou conseguir me manter competindo para trazer o hepta para o Estado”, disse Julliétty.
Sua próxima competição acontece em outubro, no Rio de Janeiro, onde disputará diretamente com sua principal adversária no ranking, Christina Frediani Barbosa.

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