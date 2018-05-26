Capixaba Jordan Correia é campeão na Ucrânia e sobe no Ranking da ATP

Jordan, à esquerda, superou o ucraniano Olexiy Kolisnyk por 2 sets a 0 Crédito: Reprodução/Instagram

A fase do tenista capixaba Jordan Correia, de 20 anos, é mesmo a melhor da carreira do esportista de São Mateus. Depois de faturar o Future de Cairo, no Egito, há poucas semanas, o mateense faturou na manhã deste sábado (26) mais um torneio dessa categoria.

Jogando em Rivne, na Ucrânia, Jordan superou o tenista da casa Olexiy Kolisnyk, por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/4, em 1h41m de partida. Com mais uma taça, a segunda somente nesta temporada, o capixaba deixará o posto de número 607 na ATP e deverá subir aproximadamente 80 posições no ranking dos tenistas profissionais.

Para chegar ao título, o tenista capixaba teve de superar um problema físico ainda nas quartas de final e por pouco não foi eliminado. Como compensação, Jordan embolsou uma premiação que totalizou U$ 15 mil dólares, aproximadamente R$ 55 mil.