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Tênis

Capixaba Jordan Correia é campeão na Ucrânia e sobe no Ranking da ATP

O tenista de São Mateus foi campeão neste sábado (26) e deve subir 80 posições no ranking

Publicado em 26 de Maio de 2018 às 18:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mai 2018 às 18:42
Jordan, à esquerda, superou o ucraniano Olexiy Kolisnyk por 2 sets a 0 Crédito: Reprodução/Instagram
A fase do tenista capixaba Jordan Correia, de 20 anos,  é mesmo a melhor da carreira do esportista de São Mateus. Depois de faturar o Future de Cairo, no Egito, há poucas semanas, o mateense faturou na manhã deste sábado (26)  mais um torneio dessa categoria. 
Jogando em Rivne, na Ucrânia, Jordan superou o tenista da casa Olexiy Kolisnyk, por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/4, em 1h41m de partida. Com mais uma taça, a segunda somente nesta temporada, o capixaba deixará o posto de número 607 na ATP e deverá subir aproximadamente 80 posições no ranking dos tenistas profissionais. 
Para chegar ao título, o tenista capixaba teve de superar um problema físico ainda nas quartas de final e por pouco não foi eliminado. Como compensação, Jordan embolsou uma premiação que totalizou U$ 15 mil dólares, aproximadamente R$ 55 mil.
A conquista, de quebra, deve alçar o capixaba para futures maiores, com premiação próxima de R$ 100 mil. Caso siga vencendo, é bem provável que Jordan Correia tenha ranking para disputar torneios de nível chellenger - uma categoria abaixo dos ATP's 250, até o final desse ano.  

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