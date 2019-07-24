50 metros peito

Capixaba João Gomes Júnior leva medalha de bronze em Mundial aquático

Os dois brasileiros na decisão dos 50 peito, em Gwangju, Felipe Lima e o capixaba João Gomes, ficaram em 2º e 3º lugar, respectivamente

Felipe Lima é prata e João Gomes é bronze nos 50m peito no Mundial em Gwangju, na Coreia do Sul Crédito: Satiro Sodré/Divulgação

O capixaba João Gomes Júnior foi medalha de bronze na prova dos 50 metros peito no Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos, disputado em Kwangju, na Coreia do Sul, na prova que acontecer às 8h desta quarta-feira (24). Outro brasileiro também subiu ao pódio. Felipe Lima ficou em segundo lugar na decisão. O britânico Adan Peaty, que havia vencido a prova classificatória anterior, foi quem levou a medalha de ouro.

O Brasil conseguiu bons resultados no Mundial de esportes aquáticos. Durante a decisão, que antecedeu a final, Felipe Lima, anotou 26s62 e passou em segundo lugar, enquanto João fez 26s84 e avançou em quinto. Adam Peaty também venceu a prova anterior, com o tempo de 26s11.

O Brasil nunca havia conseguido colocar dois atletas da mesma prova no pódio. Vale lembrar que a prova dos 50m peito não é disputada em Jogos Olímpicos, entrando apenas em Campeonatos Mundiais.

200m borboleta

O time brasileiro também terá um representante na final dos 200m borboleta. Leonardo de Deus avançou para a finalíssima com o quarto tempo, anotando 1m55s71.

