Capixaba João Gomes Júnior fatura bronze no Pan-Pacífico no Japão

O nadador João Luiz Gomes Júnior tem 32 anos Crédito: CBDA/Divulgação

O Brasil conquistou nesta quinta-feira uma primeira medalha na abertura do Campeonato Pan-Pacífico, em Tóquio, no Japão. Com 59s60, o capixaba João Gomes Júnior obteve o bronze nos 100m peito, único pódio do país. Larissa Oliveira, Fernando Scheffer, Luiz Altamir, Brandonn Almeida, Leonardo Santos e Guilherme Costa chegaram às finais de suas provas.

Nadador mais experiente da Seleção Brasileira no Pan-Pacífico e atual vice-campeão Mundial nos 50m peito, João Gomes brilhou na distância olímpica da prova em que é sua especialidade. O atleta, de 32 anos, nadou para a marca de 59s60 e garantiu um lugar no pódio. O ouro ficou japonês Yasuhiro Koseki (59s08) e a prata com o australiano Jake Packard (59s20).

Nos 200m livre, três brasileiros estiveram em finais: Fernando Scheffer e Luiz Altamir, na final A, e Larissa Oliveira, na final B. Entre os homens, Scheffer e Altamir, que também fazem parte do revezamento 4x200m do Brasil, ficaram com a quarta (1m46s12) e a oitava (1m47s53) colocação, respectivamente. Larissa obteve a sexta colocação, ao nadar para 1m58s80.

O Brasil também teve dois representantes na final dos 400m medley: Brandonn Almeida (4m14s53) na sexta colocação e Leonardo Santos (4m18s90), em sétimo. Um dos atletas mais jovens da seleção brasileira, Guilherme Cachorrão Costa ficou em quinto nos 1500m livre, nadando para 15m03s40.