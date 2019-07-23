Natação

Capixaba João Gomes Júnior avança à final do Mundial dos 50m peito

O Brasil terá dois brasileiros na decisão dos 50 peito, em Gwangju. João avançou em quinto, enquanto Felipe Lima passou em segundo lugar

Publicado em 23 de julho de 2019 às 16:07 - Atualizado há 6 anos

João Gomes Júnior durante a prova dos 50m peito no Mundial, em Gwangju Crédito: Satiro Sodré/Divulgação

O Brasil vem conseguindo bons resultados no Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos, que está sendo disputado em Kwangju, na Coreia do Sul. Nesta terça-feira (23), na natação, Felipe Lima e o capixaba João Gomes Júnior passaram para a decisão da prova, que será nesta quarta-feira, a partir das 8 horas. Felipe anotou 26s62 e passou em segundo lugar, enquanto João fez 26s84 e avançou em quinto. Adam Peaty venceu a prova, com o tempo de 26s11.

A expectativa é alta para a grande final. O Brasil nunca conseguiu colocar dois atletas da mesma prova no pódio, tabu que pode ser quebrado nesta quarta. Vale lembrar que a prova dos 50m peito não é disputada em Jogos Olímpicos, entrando apenas em Campeonatos Mundiais.

200m borboleta

O time brasileiro também terá um representante na final dos 200m borboleta. Leonardo de Deus avançou para a finalíssima com o quarto tempo, anotando 1m55s71.

