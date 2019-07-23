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Natação

Capixaba João Gomes Júnior avança à final do Mundial dos 50m peito

O Brasil terá dois brasileiros na decisão dos 50 peito, em Gwangju. João avançou em quinto, enquanto Felipe Lima passou em segundo lugar

Publicado em 

23 jul 2019 às 16:07

Publicado em 23 de Julho de 2019 às 16:07

João Gomes Júnior durante a prova dos 50m peito no Mundial, em Gwangju Crédito: Satiro Sodré/Divulgação
O Brasil vem conseguindo bons resultados no Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos, que está sendo disputado em Kwangju, na Coreia do Sul. Nesta terça-feira (23), na natação, Felipe Lima e o capixaba João Gomes Júnior passaram para a decisão da prova, que será nesta quarta-feira, a partir das 8 horas. Felipe anotou 26s62 e passou em segundo lugar, enquanto João fez 26s84 e avançou em quinto. Adam Peaty venceu a prova, com o tempo de 26s11.
A expectativa é alta para a grande final. O Brasil nunca conseguiu colocar dois atletas da mesma prova no pódio, tabu que pode ser quebrado nesta quarta. Vale lembrar que a prova dos 50m peito não é disputada em Jogos Olímpicos, entrando apenas em Campeonatos Mundiais.
200m borboleta
O time brasileiro também terá um representante na final dos 200m borboleta. Leonardo de Deus avançou para a finalíssima com o quarto tempo, anotando 1m55s71. 

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