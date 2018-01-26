Capixaba Jacaré pronto para a luta: 'Vou acabar com a raça do Brunson'

Fãs e muitos especialistas brasileiros acreditam que o capixaba Ronaldo Jacaré já deveria ter recebido a oportunidade de disputar o título do cinturão dos médios do Ultimate Fighting Championship (UFC). Enquanto a chance não surge, o lutador de 38 anos, que ocupa o terceiro lugar no ranking da franquia, enfrenta na madrugada de hoje o norte-americano Derek Brunson, no UFC Charlotte, nos Estados Unidos. O duelo pode colocar Jacaré na rota por uma disputa de cinturão, mesmo o brasuca vindo em processo de recuperação dentro da modalidade.
Em 2012, Ronaldo Jacaré e Derek Brunson se enfrentaram pelo evento Strikeforce. Na ocasião, bastaram poucos segundos para o capixaba vencer. Contudo, o oponente ainda era um novato no mundo do MMA, enquanto Jacaré já era uma referência. De acordo com o lutador natural de Vila Velha, a expectativa é que o resultado da primeira luta entre eles seja o mesmo porque ele é um atleta mais experiente do que Brunson.
Na primeira luta, entrei com uma estratégia melhor que a dele. Treinei muito boxe e consegui colocar em prática. Mas dessa vez é diferente. Todo mundo que entra, entra para vencer. Eu vou vencer porque vou entrar com uma estratégia melhor. Ele vem de nocaute sobre o Lyoto, está numa boa fase. Acho que ambos estamos nas melhores fases de nossas vidas, em comparação à primeira luta, explicou o lutador, em entrevista ao site oficial do UFC Brasil.
Ronaldo Jacaré, que está recuperado de duas cirurgias (peitoral e apêndice), já declarou publicamente seu descontentamento com as recentes provocações de Derek Brunson. Nos bastidores, o clima entre os lutadores não é dos melhores antes de soar o gongo para o embate.
Ele (Derek Brunson) continua falando as mesmas besteiras, dizendo que vai fazer e acontecer, que vai me nocautear rapidamente. É para tomar cuidado, porque quando fala muito, entro para arrebentar, isso me motiva 100%. Ele fala o que acredita, mas fala muita besteira... Essa luta acaba antes do tempo final, o plano é esse, vou finalizar ou nocautear. Vou acabar com a raça dele. Ele só tem uma arma, a mão dele. Eu tenho várias armas para utilizar, disparou Jacaré.
Pronto para o que vier
Ronaldo Jacaré, dono de um cartel de 24 vitórias e cinco derrotas na carreira, entrou pela última vez no octógono para lutar pelo UFC on Fox 24, realizado no dia 15 de abril do ano passado, no Sprint Center, em Kansas City, Missouri. Na ocasião, o atleta capixaba foi derrotado pelo australiano Robert Whittaker após receber um forte chute na cabeça e perder por nocaute técnico.
O objetivo de Jacaré é dar a volta por cima diante do norte-americano Brunson. Entretanto, mesmo mesmo de colocar as luvas para encarar o próximo adversário, o lutador encontrou problemas por conta do pouco tempo que teve para se preparar.
O UFC me ofereceu para lutar em Belém, mas o Brunson bateu o pé para lutar na cidade dele. Foi um camp curto, tive apenas dois meses para treinar, depois de duas cirurgias pois fiz apêndice também. A maré não está para peixe (risos). Foi há três meses e meio, quando estava acabando de me recuperar da cirurgia no peitoral. Voltei a treinar em novembro. Preocupou a gente, mas conseguimos fazer um bom trabalho, estou bem fisicamente. Não posso passar um tempo longo sem lutar, entro em forma rápido, camp longo não é bom. Pedi duas semanas para ver a minha evolução, e depois disso falei que aceitava a luta. Não tenho problema em ir na casa do Brunson, só acho que a galera está escolhendo muito. É um cara que foi nocauteado, que estou dando a revanche, a última coisa que devia fazer é escolher, concluiu Jacaré, em entrevista ao site Combate.com.