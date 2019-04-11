Capixaba foi escolhido para jogo contra seleção americana de basquete

Didi, pela seleção brasileira de basquete Crédito: Fiba/Divulgação

Tem sido uma temporada especial para o capixaba Didi. Revelação do SESI/Franca (SP) e um dos novos talentos da Seleção Brasileira de basquete no ano, o jovem está em Portland (EUA) para viver mais uma experiência única. Depois de uma semana de treinos fortes, o ala participa nesta sexta-feira (12), a partir das 23h, do 22º Nike Hoop Summit, jogo que reúne os principais talentos sub-19 na arena dos Trail Blazers. Didi não esconde a alegria em participar do evento.

"Estou aprendendo muitas coisas novas aqui todos os dias, coisas que nunca tinha visto antes, técnicas diferentes e que vão me ajudar a aprimorar o meu jogo. Está sendo uma experiência incrível, fizemos treinos muito bons, muito intensos, e a expectativa é grande. Nosso time está bem entrosado, é um grupo equilibrado, de qualidade e espero que a gente saia com a vitória. Estou muito tranquilo e feliz com a oportunidade de estar aqui", afirmou Didi, que vai usar a camisa 5.

Campeão do Campeonato Sul-Americano 2019 e do Campeonato Paulista 2018, além de peça importante do time francano, dono da melhor campanha na primeira fase do NBB 11, Didi será o nono brasileiro a disputar a partida na história do evento. No ano passado, Yago (Paulistano) foi o representante verde-amarelo no jogo. Antes dele, disputaram o Nike Hoop Summit Felipe dos Anjos (2017), Georginho de Paula (2015), Raulzinho Neto (2011), Lucas ‘Bebê’ Nogueira (2011), Rafael Hettsheimer (2009), Marquinhos (2006) e Guilherme Giovannoni 1996).