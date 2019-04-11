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Nos EUA

Capixaba foi escolhido para jogo contra seleção americana de basquete

Capixaba é o nono brasileiro a disputar o jogo entre seleção EUA x seleção Mundo

Publicado em 11 de Abril de 2019 às 16:53

Publicado em 

11 abr 2019 às 16:53
Didi, pela seleção brasileira de basquete Crédito: Fiba/Divulgação
Tem sido uma temporada especial para o capixaba Didi. Revelação do SESI/Franca (SP) e um dos novos talentos da Seleção Brasileira de basquete no ano, o jovem está em Portland (EUA) para viver mais uma experiência única. Depois de uma semana de treinos fortes, o ala participa nesta sexta-feira (12), a partir das 23h, do 22º Nike Hoop Summit, jogo que reúne os principais talentos sub-19 na arena dos Trail Blazers. Didi não esconde a alegria em participar do evento.
"Estou aprendendo muitas coisas novas aqui todos os dias, coisas que nunca tinha visto antes, técnicas diferentes e que vão me ajudar a aprimorar o meu jogo. Está sendo uma experiência incrível, fizemos treinos muito bons, muito intensos, e a expectativa é grande. Nosso time está bem entrosado, é um grupo equilibrado, de qualidade e espero que a gente saia com a vitória. Estou muito tranquilo e feliz com a oportunidade de estar aqui",  afirmou Didi, que vai usar a camisa 5.
Campeão do Campeonato Sul-Americano 2019 e do Campeonato Paulista 2018, além de peça importante do time francano, dono da melhor campanha na primeira fase do NBB 11, Didi será o nono brasileiro a disputar a partida na história do evento. No ano passado, Yago (Paulistano) foi o representante verde-amarelo no jogo. Antes dele, disputaram o Nike Hoop Summit Felipe dos Anjos (2017), Georginho de Paula (2015), Raulzinho Neto (2011), Lucas ‘Bebê’ Nogueira (2011), Rafael Hettsheimer (2009), Marquinhos (2006) e Guilherme Giovannoni 1996).
O Nike Hoop Summit é uma partida disputada entre uma seleção americana formada pelos melhores atletas colegiais dos EUA e um combinado mundial. Alguns dos grandes nomes da NBA que já passaram pelo evento: Kevin Garnett, Dirk Nowitzki, Tony Parker, Nicolas Batum, Dario Saric, Kevin Love, Andrew Wiggins, John Wall, Bem Simmons, Karl-Anthony Towns, Derrick Rose, Kevin Durant, Kyrie Irving e Anthony Davis.

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