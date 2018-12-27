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Vela

Capixaba encerra o ano como destaque na vela brasileira

Miguel Moura Machado, de 12 anos, venceu o Open de Ilhabela e ganhou pontos no cenário nacional

Publicado em 27 de Dezembro de 2018 às 20:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 dez 2018 às 20:13
O ano que se encerra foi especial para o jovem velejador, Miguel Moura Machado, de 12 anos. O prodígio da vela capixaba, atleta do Iate Clube, destacou-se na classe Optmist brasileira em 2018. O atleta finalizou a temporada como campeão do Open de Ilhabela/Campeonato Paulista de 2018 , realizado em Ilhabela, litoral norte de São Paulo, que contou com 68 atletas de até 15 anos, entre eles os velejadores mais experientes da classe de todo o Brasil.
Miguel Moura Machado venceu o Open de Ilhabela, em São Paulo Crédito: Divulgação/Iate Clube
Em quatro dias de competição, com duas regatas diárias, o velejador trouxe título inédito para o Espírito Santo, que foi muito comemorado entre os velejadores do Estado. Estamos muito felizes com a evolução de Miguel, resultado de muita dedicação à rotina de treinos. Agora o foco é o Campeonato Brasileiro de Optimist, que acontecerá em Ilhabela, entre os dias 8 e 15 de janeiro, ressaltou a mãe do velejador, Flávia Machado.
Para o contra comodoro do Iate Clube, Francisco Kulning, o jovem velejador já é uma realidade no cenário da vela nacional. "Miguel é um grande velejador apesar da pouca idade, e os resultados que vem obtendo são fruto de sua dedicação e empenho. Poder acompanhar nossos atletas se destacando no cenário nacional e internacional é muito gratificante", afirmou o representante. 

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