Capixaba encerra o ano como destaque na vela brasileira

O ano que se encerra foi especial para o jovem velejador, Miguel Moura Machado, de 12 anos. O prodígio da vela capixaba, atleta do Iate Clube, destacou-se na classe Optmist brasileira em 2018. O atleta finalizou a temporada como campeão do Open de Ilhabela/Campeonato Paulista de 2018 , realizado em Ilhabela, litoral norte de São Paulo, que contou com 68 atletas de até 15 anos, entre eles os velejadores mais experientes da classe de todo o Brasil.

Miguel Moura Machado venceu o Open de Ilhabela, em São Paulo Crédito: Divulgação/Iate Clube

Em quatro dias de competição, com duas regatas diárias, o velejador trouxe título inédito para o Espírito Santo, que foi muito comemorado entre os velejadores do Estado. Estamos muito felizes com a evolução de Miguel, resultado de muita dedicação à rotina de treinos. Agora o foco é o Campeonato Brasileiro de Optimist, que acontecerá em Ilhabela, entre os dias 8 e 15 de janeiro, ressaltou a mãe do velejador, Flávia Machado.