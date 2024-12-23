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Capixaba é convocada para a seleção brasileira de vôlei de praia

Lara Mendonça vai participar de um camp de treinos com jogadoras de todo o país, em iniciativa para desenvolver e preparar jovens talentos para o ciclo olímpico

Publicado em 23 de Dezembro de 2024 às 14:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 dez 2024 às 14:00
Lara Mendonça foi convocada para a seleção brasileira de vôlei de praia
Lara Mendonça foi convocada para a seleção brasileira de vôlei de praia Crédito: Wallace Teixeira/FV Imagem/CBV
Após o título da 3ª etapa do Circuito Brasileiro de vôlei de praia na categoria sub-19, mais uma notícia boa para o esporte capixaba. A jogadora Lara Mendonça, de 16 anos, foi convocada para um período de treinos com a Seleção Brasileira da modalidade.
A convocação, feita pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), aconteceu nesta semana e o período de treinos será entre os dias 6 e de janeiro e 8 de fevereiro de 2025, no Centro de Desenvolvimento de Voleibol (CDV), no Rio de Janeiro.
Lara Mendonça, que é atleta da Aest, em Manguinhos, na Serra, foi campeã brasileira sub-19 ao lado da também capixaba Julhia. A atleta vibrou com o chamado da CBV. "Ser convocada para a Seleção Brasileira é a realização de um sonho. Estou muito feliz e motivada para evoluir ainda mais nesse período de treinos. Agradeço à minha família pelo apoio e ao Clube Aest por me dar todo o suporte necessário", afirmou Lara.
Foram convocados atletas de todo o país tanto no masculino quanto no feminino. A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) pretende, com esse camp de treinos, fazer um trabalho de desenvolvimento e preparação desses atletas para futuras competições, como os Campeonatos Mundiais Sub-21 e Sub-19, o Sul-Americano e os Jogos Olímpicos da Juventude. E, claro, também iniciar o ciclo olímpico visando as Olimpíadas de 2028, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

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