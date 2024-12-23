Capixaba é convocada para a seleção brasileira de vôlei de praia

Lara Mendonça foi convocada para a seleção brasileira de vôlei de praia Crédito: Wallace Teixeira/FV Imagem/CBV

Após o título da 3ª etapa do Circuito Brasileiro de vôlei de praia na categoria sub-19, mais uma notícia boa para o esporte capixaba. A jogadora Lara Mendonça, de 16 anos, foi convocada para um período de treinos com a Seleção Brasileira da modalidade.

A convocação, feita pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), aconteceu nesta semana e o período de treinos será entre os dias 6 e de janeiro e 8 de fevereiro de 2025, no Centro de Desenvolvimento de Voleibol (CDV), no Rio de Janeiro.

Lara Mendonça, que é atleta da Aest, em Manguinhos, na Serra, foi campeã brasileira sub-19 ao lado da também capixaba Julhia. A atleta vibrou com o chamado da CBV. "Ser convocada para a Seleção Brasileira é a realização de um sonho. Estou muito feliz e motivada para evoluir ainda mais nesse período de treinos. Agradeço à minha família pelo apoio e ao Clube Aest por me dar todo o suporte necessário", afirmou Lara.