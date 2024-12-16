Jovem capixaba brilha e encerra temporada com título paulista no kart

Joaquim Medeiros confirma o favoritismo e encerra temporada vitoriosa Crédito: KMCom / Eni Alves

Na reta final da temporada 2024, Joaquim Medeiros brilhou no kartódromo Ayrton Senna, em Interlagos. O piloto capixaba, de apenas sete anos, fechou seu ano de estreia no kartismo com o título da categoria Mirim Rookie na Copa São Paulo Light, consolidando-se como uma das maiores promessas da modalidade no Brasil.

A campanha de Joaquim foi marcada por consistência, técnica e muita determinação. Na 9ª etapa da competição, disputada na quinta-feira (12), o jovem piloto já dava sinais de que o título estava ao alcance. Saindo da segunda posição no grid, ele manteve a regularidade nas duas corridas do dia, garantindo dois segundos lugares e se aproximando da conquista.

No sábado (14), na 10ª e última etapa, Joaquim elevou ainda mais o nível. Conquistou a pole position geral da categoria Mirim, venceu as duas primeiras baterias da Rookie e, com um segundo lugar na terceira, assegurou o título com brilho e autoridade.

"Foi um ano incrível! Trabalhei muito para chegar até aqui, e vencer o Paulista era um sonho que eu tinha desde que comecei no kart. Quero agradecer ao meu time, minha família e todos que me ajudaram nesse caminho", disse Joaquim, emocionado, após subir ao lugar mais alto do pódio.

Números que impressionam

O desempenho de Joaquim na temporada impressiona. Em 22 corridas, ele acumulou seis vitórias, três segundos lugares, seis pole positions e oito voltas mais rápidas, totalizando 106 pontos na Mirim Rookie. Na classificação geral da categoria Mirim, que reúne os melhores pilotos do país, ele também brilhou, terminando em quarto lugar com 48 pontos.

A trajetória do jovem piloto é fruto de um trabalho conjunto entre a equipe GTM Racing, a preparação técnica de Marquinhos Performance e o coach Caio Miguel, da Race Data. Além disso, Joaquim conta com o apoio de patrocinadores como Alphabetz, Valor Investimentos, Audi Center Vitória e Jump Trampolim Park.

Joaquim Medeiros confirma o favoritismo e encerra temporada vitoriosa Crédito: KMCom / Eni Alves

Olhos no futuro

Para 2025, Joaquim já mira novos horizontes. Deixando a categoria Rookie, ele enfrentará adversários mais experientes na Mirim. “Vai ser um desafio maior, mas estou animado para crescer como piloto. Quero aprender mais e continuar dando o meu melhor”.