Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Automobilismo

Jovem capixaba brilha e encerra temporada com título paulista no kart

Joaquim Medeiros domina a categoria Mirim Rookie da Copa São Paulo Light e projeta novos desafios para 2025

Publicado em 16 de Dezembro de 2024 às 15:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2024 às 15:47
Joaquim Medeiros confirma o favoritismo e encerra temporada vitoriosa
Joaquim Medeiros confirma o favoritismo e encerra temporada vitoriosa Crédito: KMCom / Eni Alves
Na reta final da temporada 2024, Joaquim Medeiros brilhou no kartódromo Ayrton Senna, em Interlagos. O piloto capixaba, de apenas sete anos, fechou seu ano de estreia no kartismo com o título da categoria Mirim Rookie na Copa São Paulo Light, consolidando-se como uma das maiores promessas da modalidade no Brasil.
A campanha de Joaquim foi marcada por consistência, técnica e muita determinação. Na 9ª etapa da competição, disputada na quinta-feira (12), o jovem piloto já dava sinais de que o título estava ao alcance. Saindo da segunda posição no grid, ele manteve a regularidade nas duas corridas do dia, garantindo dois segundos lugares e se aproximando da conquista.
No sábado (14), na 10ª e última etapa, Joaquim elevou ainda mais o nível. Conquistou a pole position geral da categoria Mirim, venceu as duas primeiras baterias da Rookie e, com um segundo lugar na terceira, assegurou o título com brilho e autoridade.
"Foi um ano incrível! Trabalhei muito para chegar até aqui, e vencer o Paulista era um sonho que eu tinha desde que comecei no kart. Quero agradecer ao meu time, minha família e todos que me ajudaram nesse caminho", disse Joaquim, emocionado, após subir ao lugar mais alto do pódio.

Números que impressionam

O desempenho de Joaquim na temporada impressiona. Em 22 corridas, ele acumulou seis vitórias, três segundos lugares, seis pole positions e oito voltas mais rápidas, totalizando 106 pontos na Mirim Rookie. Na classificação geral da categoria Mirim, que reúne os melhores pilotos do país, ele também brilhou, terminando em quarto lugar com 48 pontos.
A trajetória do jovem piloto é fruto de um trabalho conjunto entre a equipe GTM Racing, a preparação técnica de Marquinhos Performance e o coach Caio Miguel, da Race Data. Além disso, Joaquim conta com o apoio de patrocinadores como Alphabetz, Valor Investimentos, Audi Center Vitória e Jump Trampolim Park.
Joaquim Medeiros confirma o favoritismo e encerra temporada vitoriosa
Joaquim Medeiros confirma o favoritismo e encerra temporada vitoriosa Crédito: KMCom / Eni Alves

Olhos no futuro

Para 2025, Joaquim já mira novos horizontes. Deixando a categoria Rookie, ele enfrentará adversários mais experientes na Mirim. “Vai ser um desafio maior, mas estou animado para crescer como piloto. Quero aprender mais e continuar dando o meu melhor”.
Após um ano de conquistas, Joaquim terá um breve período de descanso antes de retornar à pista. Em janeiro, ele inicia os treinamentos para as primeiras etapas do próximo ano, previstas para fevereiro. O jovem piloto promete manter a determinação que o levou ao topo em 2024, agora com novos sonhos e metas a alcançar.

Veja Também

Com apoio da CBF, Brasília é candidata a sede da final da Libertadores 2025

Botafogo leva 3 do Pachuca e se despede da Copa Intercontinental na estreia

Fifa oficializa sedes das Copas do Mundo de 2030 e de 2034

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixaba Automobilismo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sucessão patrimonial, patrimônio, herança
Holding: solução patrimonial ou risco fiscal?
Imagem Edicase Brasil
Como um deserto famoso pode inspirar o turismo no ES
Imagem de destaque
Nazca incorpora terreno das quadras de tênis da Enseada do Suá

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados