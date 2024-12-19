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Tenista capixaba encerra temporada com título de duplas do Orange Bowl

Victor Pignaton já havia sido vice-campeão no Eddie Herr na semana passada. Ele encerra o ano como o número 2 do ranking norte-americano na categoria 14 anos, um dos mais concorridos do mundo

Publicado em 19 de Dezembro de 2024 às 10:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 dez 2024 às 10:58
O capixaba Victor Pignaton (à esquerda) seu parceiro americano Gadin Arun foram os campeões do Orange Bowl
O capixaba Victor Pignaton (à esquerda) seu parceiro americano Gadin Arun foram os campeões do Orange Bowl Crédito: Gallas Press/Divulgação
Victor Pignaton, capixaba de 14 anos, foi campeão, na noite desta quarta-feira (18), na chave de duplas da categoria 14 anos do Orange Bowl, na Flórida, nos Estados Unidos, um dos mais tradicionais torneios juvenis de tênis do mundo.
Jogando ao lado do parceiro americano, Gadin Arun, ele derrotou na final a dupla formada pelo britânico Ruben Stanmore e pelo australiano Har Abir Sekhon por um duplo 6/3. Pignaton já vinha do vice-campeonato de duplas do Eddie Herr, outro tradicional evento jogado na Flórida, na semana anterior, fazendo semifinal de simples. Ele se tornou também o número dois do ranking norte-americano
O capixaba encerra o ano também com um título do circuito mundial ITF até 18 anos, o segundo sul-americano nascido em 2010 a vencer um torneio desse porte, com o triunfo no evento J30 em Barbados.
"Estou muito feliz, foram semanas boas aqui no Orange Bowl e no Eddie Herr, dois torneios fortíssimos. Tive um ano de bastante crescimento, agora é descansar, fazer a pré-temporada e focar em 2025 onde vou disputar mais eventos na categoria 18 anos", destacou Victor.

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