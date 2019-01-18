Capixaba é campeão brasileiro de vela e consegue vaga no Sul-Americano

Pedro Henrique, à esquerda, e Miguel voltaram com ótimos resultados de Ilhabela (SP) Crédito: Iate Clube/Divulgação

Os ventos sopraram a favor dos capixabas no 47º Campeonato Brasileiro de Optimist, realizado em Ilhabela, litoral de São Paulo. Os velejadores Miguel Moura Machado, 12 anos, e Pedro Henrique Pianna, 14 anos voltaram do litoral paulista com ótimos resultados. O mais novo foi campeão infantil e 15º na classificação geral da classe veterano. Já Pedro, conquistou o 7º lugar geral e ficou em 5º na classe juvenil.

O ótimo desempenho rendeu à dupla a classificação ao Sul-americano de vela que será disputado em Algarrobo, no Chile, em abril. O campeão não escondeu a alegria pelo resultado e narrou que teve de superar situações inesperadas.

“Comecei o campeonato muito bem, ganhando as duas regatas do primeiro dia. Tive alguns imprevistos, mas o resultado final me deixou muito feliz. Além de ser campeão brasileiro infantil, consegui garantir a vaga para o sul-americano, que com certeza será uma competição mais difícil. Agora é continuar treinando forte para fazer uma boa seletiva mês que vem aqui em Vitória”, ressaltou Miguel Machado.

Já pedro pontuou a evolução que conseguiu ter na competição, uma das mais importantes da categoria na faixa etária dele. "O resultado do campeonato foi muito bom, venho de uma evolução que acredito ser fruto de todo meu empenho. Consegui alcançar meu objetivo que foi garantir a vaga para o sul-americano. Agora o foco é na seletiva aqui em Vitória, em fevereiro, tentar a vaga para o Mundial. Por conhecer a raia, acredito que mesmo se não tiver vento, conseguirei bons resultados", completou Pedro.