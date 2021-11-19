Capixaba Didi Louzada é suspenso por 25 jogos na NBA por doping

O capixaba Didi Louzada atua pelo New Orleans Pelicans Crédito: Reprodução Instagram @didi

O capixaba Didi Louzada, atleta do New Orleans Pelicans, foi suspenso por 25 jogos na NBA por doping. O atleta de 22 anos, natural de Cachoeiro de Itapemirim , testou positivo para testosterona e drostanolona. A suspensão entra em vigor a partir desta sexta-feira (19), dia em que sua equipe enfrenta o Los Angeles Clippers.

Em comunicado à imprensa, Didi afirma que as substâncias foram ingeridas em vitaminas recomendadas por uma nutricionista consultada no Brasil durante seu período de férias. O capixaba diz que colaborou com a liga e o sindicato para entender exatamente o que aconteceu. O jogador lamentou o ocorrido e pediu desculpas aos time, companheiros e fãs do clube da NBA.

"Nunca faria uso intencionalmente de qualquer coisa que viole as regras da NBA. Assumo minha responsabilidade nesta situação, lamento profundamente que isso tenha acontecido e peço desculpas ao meu time, meus companheiros e aos fãs do Pelicans por esse erro", se pronunciou, por meio de assessoria.

Além do pronunciamento por meio de sua equipe, o capixaba também publicou a mensagem nas redes sociais.

Didi Louzada publicou mensagem em rede social Crédito: Reprodução Instagram @didi

A franquia também se manifestou. Em declaração divulgada pelo vice-presidente executivo de operações de basquete do New Orleans Pelicans, David Griffin, o clube afirma que ficou desapontado, mas reforça apoio ao capixaba.

"Ficamos desapontados em saber que Didi Louzada violou o programa antidrogas da NBA/NBPA. Após conversar com Didi, estamos seguros de que ele entende a total gravidade da situação e lamenta as decisões que levaram à suspensão. Nós daremos total suporte a Didi dentro e fora da quadra para que ele aprenda e cresça com essa experiência", declarou a franquia.

Didi jogou dois anos emprestado pela franquia para um clube australiano, e faz sua temporada de estreia no time de Nova Orleans. Ele foi chamado de volta aos Pelicans em abril deste ano.

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