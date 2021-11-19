Capixaba Didi Louzada é suspenso por 25 jogos na NBA por doping

O capixaba Didi Louzada, atleta do New Orleans Pelicans, foi suspenso por 25 jogos na NBA por doping. O atleta de 22 anos, natural de Cachoeiro de Itapemirim, testou positivo para testosterona e drostanolona. A suspensão entra em vigor a partir desta sexta-feira (19), dia em que sua equipe enfrenta o Los Angeles Clippers.
Em comunicado à imprensa, Didi afirma que as substâncias foram ingeridas em vitaminas recomendadas por uma nutricionista consultada no Brasil durante seu período de férias. O capixaba diz que colaborou com a liga e o sindicato para entender exatamente o que aconteceu. O jogador lamentou o ocorrido e pediu desculpas aos time, companheiros e fãs do clube da NBA.
"Nunca faria uso intencionalmente de qualquer coisa que viole as regras da NBA. Assumo minha responsabilidade nesta situação, lamento profundamente que isso tenha acontecido e peço desculpas ao meu time, meus companheiros e aos fãs do Pelicans por esse erro", se pronunciou, por meio de assessoria.
Além do pronunciamento por meio de sua equipe, o capixaba também publicou a mensagem nas redes sociais.
A franquia também se manifestou. Em declaração divulgada pelo vice-presidente executivo de operações de basquete do New Orleans Pelicans, David Griffin, o clube afirma que ficou desapontado, mas reforça apoio ao capixaba.
"Ficamos desapontados em saber que Didi Louzada violou o programa antidrogas da NBA/NBPA. Após conversar com Didi, estamos seguros de que ele entende a total gravidade da situação e lamenta as decisões que levaram à suspensão. Nós daremos total suporte a Didi dentro e fora da quadra para que ele aprenda e cresça com essa experiência", declarou a franquia.
Didi jogou dois anos emprestado pela franquia para um clube australiano, e faz sua temporada de estreia no time de Nova Orleans. Ele foi chamado de volta aos Pelicans em abril deste ano.
LEIA A NOTA COMPLETA DE DIDI:
– Quando eu estava no Brasil, durante as férias, consultei uma nutricionista que me recomendou algumas vitaminas e suplementos. Por ela ter um histórico de trabalho com atletas profissionais, nunca imaginaria que pudesse haver alguma substância proibida ou qualquer tipo de contaminação. Assim que soube do resultado do teste, colaborei com a liga e o sindicato para entendermos exatamente o que aconteceu. Nunca faria uso intencionalmente de qualquer coisa que viole as regras da NBA. Assumo minha responsabilidade nesta situação, lamento profundamente que isso tenha acontecido e peço desculpas ao meu time, meus companheiros e aos fãs do Pelicans por esse erro.