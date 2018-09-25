Capixaba confiante para a disputa da Veloce Supercup no Rio Grande do Sul

O campeonato da Veloce Supercup segue com força total e o capixaba Hugo Cibien segue na disputa. Terceira colocação na classificação geral do evento, o piloto se prepara para as 7ª e 8ª etapas, que serão realizadas no próximo fim de semana de setembro no Autódromo Velopark, em Nova Santa Rita (RS).

A Veloce Supercup é uma das categorias que estão em crescimento no automobilismo nacional Crédito: Divulgação

O Veloce é disputado com seis etapas duplas, com duas corridas cada, além de dois descartes. Hugo Cibien é o único piloto representando o Espírito Santo no campeonato. Na primeira etapa, Cibien ficou em terceiro lugar na primeira corrida e um acidente o tirou da prova na segunda bateria. Mas estou feliz, depois da batida consegui um bom resultado que me levou do 5ª para o 3º lugar no campeonato, conta Cibien.

Hugo Cibien é o único capixaba na modalidade Crédito: Divulgação

A modalidade reúne pilotos que já participaram de outras competições do automobilismo e se divide em duas categorias: a PRO, com 16 pilotos, que Cibien faz parte, e a AM, com oito. Para Cibien, a igualdade de condições dos carros é o que potencializa a dificuldade na competição. Os carros são muito bem equalizados e parecidos, o que deixa a responsabilidade toda aos pilotos. E a concorrência é forte, afirma.

O primeiro colocado do campeonato, Guga Ghizo, também vencedor da última etapa, está na 5ª temporada. Eu estou na minha primeira temporada da Supercup, tenho que suar mais para tirar a diferença, afirma Cibien. Pilotos como Carlos Augusto Falletti (ex-Stockcar) e Sérgio Maggi (ex-Porsche e ex-LancerCup) foram outros nomes que marcaram presença na segunda etapa.