Capixaba completa todos os desafios da Maratona do Rio em quatro dias

Ronny Serafim começou a correr em 2013 por indicação médica, após um diagnóstico de síndrome do pânico. E neste ano disputou as provas de 5, 10, 21 e 42 km

Publicado em 25 de junho de 2025 às 15:38

Ronny Serafim no fim do desafio com as medalhas conquitadas Crédito: Ronny Serafim

Quatro dias, quatro provas e uma história de superação. O capixaba Ronny Serafim, de 37 anos, voltou de mais uma edição da Maratona do Rio com um feito marcante: ele completou todas as distâncias do evento, 5km, 10km, 21km e os 42km + 10km da maratona. Um desafio que começou como improviso em 2023 e, em 2024, virou tradição. >

Supervisor operacional e fotógrafo, Ronny começou a correr em 2013 por indicação médica, após um diagnóstico de síndrome do pânico. “Meu médico disse que eu poderia cortar o remédio, mas não a corrida. Porque ela me fazia muito bem”, lembra.>

Como tudo começou

A primeira experiência no Desafio Cidade Maravilhosa, que combina os 21km no sábado e os 42km no domingo, veio em 2022. Em 2023, surgiu a ideia de ir além, quando um amigo desistiu de correr os 5km. Ronny conferiu os horários de largada e percebeu que poderia encaixar mais uma distância no cronograma. “Conversei com a organização da prova, eles curtiram a ideia e toparam. Fiz os 5 e os 21km no sábado, e no domingo encarei os 42km mais os 10km. A galera duvidava que dava, mas a logística funcionou”, conta.>

A ousadia inspirou outros corredores. Em 2024, a organização alterou o calendário oficial para permitir a participação em todas as provas — com os 5km acontecendo já na quinta-feira de Corpus Christi. E Ronny estava lá novamente.>

>

Preparação e rotina

Ronny corre em média 40 provas por ano e integra a equipe O2 Fit, onde tem acompanhamento de treinadores. “Meu técnico, Bernardo, sabe que a corrida é minha terapia. Eu não corro mirando tempo. Vou para curtir. Se sair um tempo bom, ótimo. Se não, tá tudo bem”, afirma. >

A preparação para o desafio envolveu treinos diários e fortalecimento na academia três vezes por semana. “Faço questão de manter uma base forte. A rotina de treinos me ajuda a manter o equilíbrio”, explica.>

Ronny Serafim e sua namorada Elisangela Altoé após o desafio no Rio de Janeiro Crédito: Ronny Serafim

Emoção e superação

A empolgação para acordar cedo durante quatro dias seguidos foi motivada pela própria atmosfera do evento. “A vibe da Maratona do Rio é diferente. Foi meu quinto ano seguido. Você termina um dia já animado para o outro”, conta. Mas nada superou o momento mais emocionante da jornada para o corredor: “Minha namorada estava me esperando no final dos 42km com uma camisa personalizada. Foi surreal.”>

E, em um depoimento publicado em suas redes sociais, Ronny sintetizou o que significaram os quatro dias de prova.>

Ronny garante que, enquanto o corpo permitir, vai continuar em movimento. “Esse fim de semana só reforçou o quanto eu amo isso. Não tem como me afastar da corrida.” >

