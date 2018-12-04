Capixaba brilha no Pré-Olímpico e vai à seleção brasileira de caratê

A carateca capixaba Claudina Aguiar Crédito: Richard Pinheiro/GloboEsporte.com/ES

A carateca capixaba Claudina Aguiar derrotou a catarinense Sabrina Pereira e conquistou uma das vagas na seleção brasileira adulta de caratê, que estavam em disputa no Pré-Olímpico, que aconteceu neste final de semana, no ginásio Tancredão, em Vitória.

Atleta do kata (espécie de luta imaginária), Claudina Aguiar venceu por 3 a 2 e a partir de 2019 continua a busca pela tão sonhada vaga olímpica. A vitória "em casa" no pré-olímpico teve um gostinho especial.

- Quando eu entrei as pessoas já estava gritando o meu nome, e isso dá uma pressão, mas uma pressão boa por estar representando o nosso estado. Foi muito bom ter o apoio de todos eles. Agora vem o Pan-americano do ano que vem vai valer pontos para o ranking. Hoje estou em 2º lugar no ranking nacional e apenas a 1ª colocada vai para Lima, no Peru. Eu faço intercâmbio em São Paulo. Treino aqui mesmo e vou tentar ir pelo menos uma vez por mês para fazer alguns ajustes - afirmou.

Diego "San" perde de novo para algoz

Repórter da TV Globo e carateca, Diego Moraes, o Diego "San" também entrou no tatame neste final de semana, mas o resultado foi desfavorável. Na luta decisiva, o carioca foi derrotado por Kaique Rodrigues, que tem se tornado um verdadeiro algoz para Diego "San" em 2018. Em seis lutas, foram seis derrotas do atleta carioca para o catarinense.

Diego "San" é carateca e apresentador da TV Globo Crédito: Richard Pinheiro/GloboEsporte.com/ES

Ambos já estão na seleção brasileira de caratê, na categoria Kumite masculino (-84 kg), com Diego "San" sendo o 1º do ranking e Kaique Rodrigues logo atrás. Mesmo assim, a "pedra no sapato" segue incomodando.

- Eu tinha esse objetivo que era terminar o ano em 1º lugar no ranking e aqui no Brasil eu queria terminar a temporada vencendo o Kaique, que é o meu principal adversário. Nos enfrentamos seis vezes desde quando voltei a competir e não conseguir ganhar nenhuma das seis. Quando se faz o primeiro ponto, é complicado buscar, pois só precisa o contra-golpe. Sou o número um do ranking, mas no confronto direto ele ainda é melhor do que eu, mas vou continuar buscando para não ter mais esse obstáculo na minha frente.

Após o Pré-Olímpico, ainda acontecem mais duas competições que fecham o calendário mundial, que acontecem na China (Liga Mundial) e na Itália (Open Internacional). Esses campeonatos definem qual atleta será o titular da seleção brasileira e quem será o reserva. Já a definição da classificação para as Olimpíadas acontece apenas em janeiro de 2020, quando serão conhecidos os quatro melhores caratecas de todo o mundo. Em abril serão definidos os outros seis competidores que vão integrar o grupo de 10 lutadores por categoria nos jogos de Tóquio.

Vencedores individuais do Pré-Olímpico de Karatê, que aconteceu em Vitória Crédito: Richard Pinheiro/GloboEsporte.com/ES

Confira os resultados oficiais

Kata equipe masculino: Guilherme da Silva, Brendon de Almeida e Lucas Santos (SP) - campeões

Kata equipe feminino: Izabel Cristine Cardoso, Sabrina Pereira e Carolaine Pereira (SC) - campeões

Kata masculino: Rafael Santos (MG) venceu Lucas Santos (SP)

Kata feminino: Claudina Aguiar (ES) venceu Sabrina Pereira (SC)

Kumite masculino (-60 kg): Rafael Nascimento (MG) venceu Edemilson Santos (SC)

Kumite feminino (-50 kg): Beatriz Mafra (SC) venceu Giovanna Feroldi (SC)

Kumite masculino (-67 kg): Breno Teixeira (CE) venceu Leonardo Figueroa (SP)

Kumite feminino (-55 kg): Laura Losekann (SC) venceu Izabel Cardoso (SC)

Kumite masculino (-75 kg): Marco Anjos (SC) venceu Alisson Sobrinho (SC)

Kumite feminino (-61 kg): Tais Oliveira (CE) venceu Sabrina Pereira (SC)

Kumite masculino (-84 kg): Kaique Rodrigues (SC) venceu Diego "San" Moraes (RJ)

Kumite feminino (-68 kg): Barbara Rodrigues (MG) venceu Natalia Spigolon (SP)

Kumite masculino (+84 kg): Adam Ramos (RJ) venceu Victor Menezes (SE)