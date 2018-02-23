Capixaba André Stein e Evandro são indicados ao Prêmio Brasil Olímpico

Evandro e André Stein (RJ/ES) celebraram a indicação ao Prêmio Brasil Olímpico, honraria concedida pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) e que elege os melhores atletas do ano de 2017. A notícia veio na véspera de mais um compromisso, um dia antes de estrearem pela quinta etapa do Circuito Brasileiro Open de Vôlei de Praia, do qual são os atuais líderes, em João Pessoa (PB).

André Stein e Evandro são parceiros desde o ano passado e lideram o ranking brasileiro Crédito: Divulgação/CBV

Os vencedores serão anunciados em cerimônia no dia 28 de março, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. O carioca e o capixaba, comandados pelo técnico Ednílson Costa, venceram o Circuito Mundial e o Campeonato Mundial de vôlei de praia em 2017, já no primeiro ano da parceria. Eles disputam o prêmio do COB com Caio Bonfim (atletismo) e Marcelo Melo (tênis).

Para André Stein, a evolução da equipe aconteceu de maneira mais rápida do que o esperado e a indicação é fruto de comprometimento e dedicação de muitas pessoas.

Sabemos da importância deste evento, lembro-me de nos últimos anos sempre assistir pela televisão, prestigiar nossos colegas dos esportes olímpicos. Reúne a elite em diversas áreas, faz um trabalho de reconhecimento muito bacana. Fiquei muito feliz em receber a notícia e em como tudo está acontecendo tão rápido, já que Evandro e eu temos pouco mais de um ano de parceria. Tenho que agradecer à nossa equipe, são muitos profissionais e estou orgulhoso deles. Nos dá mais ânimo para continuar trabalhando forte, disse o capixaba.

Evandro e André Stein se juntaram no início de 2017 e colecionaram títulos rapidamente. O capixaba aceitou o convite e se mudou para o Rio de Janeiro para aumentar o entrosamento e ter suporte de uma grande comissão técnica, deixando a família no Espírito Santo.

O ponto alto da dupla na temporada passada foi a conquista do Campeonato Mundial, na Áustria, superando um time austríaco apoiado por uma multidão barulhenta. André se tornou o mais jovem campeão do evento, aos 22 anos, enquanto Evandro quebrou o recorde de aces de um Mundial, anotando 42 pontos no fundamento.

Ser indicado já é um prêmio. Esse reconhecimento para uma dupla de vôlei de praia é muito importante. Mas não queremos parar por aí. Vamos manter nossa rotina diária e buscar evoluir constantemente. Ficamos felizes, nos espelhamos em grandes duplas como Ricardo/Emanuel, Aliso/Bruno, é ótimo ter esse carinho. Quero agradecer a todos da nossa comissão técnica, todo sucesso é fruto da dedicação de muitas pessoas, disse Evandro.