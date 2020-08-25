Campo Olímpico de Golfe cria projeto para reforçar preservação ambiental

Crédito: Evento pré-pandemia no Campo Olímpico (Divulgação

Considerado um dos principais legados dos Jogos Rio-2016, o Campo Olímpico de Golfe implementa novas estratégias de preservação ambiental. A última iniciativa é o Projeto VIMA (Vigilantes do Meio-Ambiente), que faz parte do Instituto Clima de Desenvolvimento Sustentável.

Ele consiste em aumentar a harmonização entre o Campo Olímpico e o ecossistema sustentável.

Dois funcionários ficarão responsáveis e terão a incumbência de recuperar bolinhas perdidas, verificar e comunicar a presença de animais silvestres, entre outros assuntos. O objetivo é preservar a natureza e conscientizar a população local, turistas e visitantes sobre o meio-ambiente. A cada dois meses os funcionários serão trocados dentro do Projeto VIMA, havendo remuneração extra durante o período.

- Fomos muito criticados no inicio da implementação do campo. Vieram “pedradas” de todos os lados, mas nós sabíamos o que estávamos fazendo. O resultado está ai: somos o grande legado das Olimpíadas do Rio, uma preservação do ecossistema que hoje é referência no Brasil e no mundo - conta Carlos Favoreto, presidente do Campo Olímpico.