Campeonatos para nova geração da vela marcam início de 2022

O ano novo mal começou e os mares brasileiros já estão agitados com a presença de velejadores em disputas da vela nacional em janeiro. O mês tem sete competições importantes dentro do calendário da Confederação Brasileira de Vela (CBVela). Dentre elas estão as disputas de cinco Campeonatos Brasileiros: das classes Optimist, 29er, 420, ILCA Laser e Snipe.

Além disso, ocorrem no Cabanga Iate Clube, a Copa Brasil Estreante de Optimist, encerrada no último dia (09), e a Copa da Juventude, de 22 a 30 de janeiro. Os eventos, que são realizados pela CBVela em parceria com os clubes sede e apoio do Bradesco, fazem parte da preparação do ciclo olímpico de atletas que estarão presentes nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

- As expectativas são muito boas, esperamos eventos de alto nível. A Copa Brasil Estreante de Optimist funcionou como um pré-brasileiro, um esquenta para tudo o que estar por vir e para treinar a equipe de oficiais de regata e a organização, para ver se tudo está funcionando corretamente - afirmou o Gerente de Eventos da CBVela, Walter Böddener.

O Campeonato Brasileiro de Optimist ocorre também no Cabanga Iate Clube. Teve início logo depois do final da Copa Brasil Estreante de Optimist, no dia 9, com final marcado para o dia 17 de janeiro. O 50º Campeonato Brasileiro de Optimist conta com quase 150 velejadores, de nove estados brasileiros. O clube pernambucano ainda receberá de 16 a 23 de janeiro os Brasileiros de 29er e 420.

Já o Campeonato Brasileiro de ILCA Laser será disputado no Iate Clube da Paraíba, entre os dias 16 e 22 de janeiro, enquanto o Brasileiro de Snipe será realizado no Iate Clube do Espírito Santo, entre os dias 23 e 29 do mês.

No site da Confederação Brasileira de Vela podem ser encontrados todos os resultados dos eventos em disputa, além do calendário completo de competições previstas para 2022.

Brasileiro de Estreantes

O velejador do Iate Clube de Santa Catarina (ICSC), Felipe Amado, conquistou a Copa Brasil Estreante de Optimist 2022, que terminou neste domingo (9), na raia de Maria Farinha (PE). Amado terminou com o mesmo número de pontos que o segundo lugar, o também catarinense, do Lagoa Iate Clube (LIC), Lucas Leal.

Os dois finalizaram a competição com 16 pontos perdidos. O equilíbrio foi tanto que nas duas últimas regatas do dia cada um deles venceu uma e tirou um segundo lugar. A decisão final só saiu após o terceiro critério de desempate – o número de terceiros, com vantagem para Felipe Amado, que levou o título também na categoria Infantil Masculino, enquanto Lucas Leal, venceu na Mirim Masculino.

A terceira colocação ficou com a velejadora do Clube dos Jangadeiros/RS, Sofia Zambelli, com 19 pp. A gaúcha também conquistou o título no Mirim Feminino.

A Copa Brasil Estreante reuniu 47 velejadores de oito estados brasileiros: Rio Grande do Sul (13 velejadores), Rio de Janeiro (10), Distrito Federal (7), Pernambuco (6), Bahia (5), Santa Catarina (4), São Paulo (1) e Paraíba (1).