Campeonato Estadual de Kart já tem campeões definidos

O Campeonato Capixaba de Kart já conheceu seus campeões. No último final de semana, mesmo debaixo de muita chuva, os pilotos encararam a pista do Kartódromo Internacional da Serra para a etapa final da competição.

Na categoria F4 Cup, a tomada de tempo deu dobradinha da equipe GTM Racing Mercedes-Benz, com o piloto Caio Cunha Miguel fazendo a pole, com o companheiro de equipe Luiz Gustavo Tardin, em segundo. Ao cravar a pole, o piloto Caio Miguel sagrou-se Campeão Estadual na categoria F4 CUP e se tornou pentacampeão capixaba.

Equipe GTM Racing e Caio Cunha Miguel com o troféu Crédito: Pedro Gomes/Divulgação

Na primeira corrida, Tardin teve problemas no motor na volta de apresentação e não largou. Caio Miguel liderou a prova de ponta a ponta, com Fabrício Fogolin (Felipinho Racing) em segundo e Anderson Zoboli (GTM Racing Mercedes-Benz) em terceiro. Na segunda corrida do dia, Caio Miguel não deu chance aos seus concorrentes, finalizando novamente na primeira colocação. Fogolin chegou em segundo e Eduardo Vervloet (Fernandes Competições) ficou com a terceira colocação.

Dono de oito vitórias entre as doze corridas da temporada, o pentacampeão Caio Miguel destacou a importância da equipe, pelo excelente acertos dos karts. Espero que a temporada de 2019 seja tão promissora quanto esta. Vamos treinar bastante, disse o piloto da equipe Mercedes.

Na categoria Sprinter, hegemonia na etapa final da equipe Felipinho Racing, com a pole e duas vitórias incontestáveis do piloto Sandro Cibien. Nas duas corridas do dia, Cibien não deu chances para os seus concorrentes. Largou em primeiro e manteve a posição até a bandeirada final. Mesmo com as vitórias de Cibien, o piloto espanhol Miguel Nieto (Fernandes Competições - ITP) tornou-se Campeão Estadual, seguido pelo jovem e promissor piloto Lucas Behague, seu companheiro de equipe.

Na Sprinter Junior, o campeão estadual foi Pedro Sá, do kart 44. Pedro é do sul do estado e vem toda semana ao Kartódromo da Serra treinar com a sua equipe, acompanhado de seu pai e incentivador, Paulo Sérgio de Sá.

A largada da categoria Sprinter foi emocionante Crédito: Pedro Gomes/Divulgação

A categoria PKI  Piloto de Kart Indoor foi muito disputada. Única categoria do dia em que os karts são equipados com pneus slick, a pista molhada exigiu muita habilidade dos pilotos. Na primeira corrida do dia, vitória do piloto Guilherme Barbosa, que escalou o pelotão até alcançar a vitória. Na segunda corrida, Bianco Santos, sem dar chance para os demais, ganhou a prova e levou o Campeonato Capixaba.