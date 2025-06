Bola para o alto

Campeonato Brasileiro de Futevôlei 4x4 agita Cariacica

Evento inédito reúne 12 clubes de várias regiões do país, incluindo times da elite do futebol brasileiro e representantes capixabas

Publicado em 20 de junho de 2025 às 08:00

A competição marca um novo momento para o futevôlei nacional. Crédito: Fernando Madeira

O futevôlei brasileiro inicia uma nova era nesta semana com o Campeonato Brasileiro de Clubes de Futevôlei 4x4. A primeira fase da competição acontece até domingo (22), no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, e reúne 12 equipes na disputa pelo título nas categorias Masculino Open e Masculino Sub-23. Para assistir aos jogos, a entrada será solidária: basta levar 1 kg de alimento não perecível.>

Entre os participantes, nomes tradicionais do futebol nacional como Vasco, Bahia, Atlético-GO, CRB, Paraná Clube, Maranhão e Operário-PR se juntam a representantes capixabas, como Gálatas EC e Desportiva Ferroviária, levando ainda mais representatividade para as areias do Espírito Santo.>

Organizado pela Confederação Brasileira de Futevôlei (CBFv), o campeonato será disputado em cinco etapas ao longo do ano, passando por diferentes regiões do Brasil. O formato classificatório vai servir de base para a criação de um sistema nacional de divisões a partir de 2026, com acesso, permanência e rebaixamento entre as equipes.>

“O objetivo é fortalecer a modalidade e oferecer aos clubes de todo o país a chance de competir em alto nível, com critérios claros e um calendário bem definido”, afirma Marcos Egídio, presidente da CBFv.>

Representantes do Espírito Santo

Entre os times locais, o Gálatas EC, de Barra de São Francisco, faz sua estreia nacional na modalidade e chega com entusiasmo para disputar as categorias Open e Sub-23. “Vamos representar nossa região com muita garra. Estamos prontos para o desafio”, afirma Wander Gadita, presidente do clube. >

SERVIÇO

Campeonato Brasileiro de Clubes de Futevôlei 4x4 – 1ª Etapa



Data : 19 a 22 de junho



: 19 a 22 de junho Local : Estádio Kleber Andrade – Av. Mário Gurgel, 260 – Jardim América, Cariacica/ES



: Estádio Kleber Andrade – Av. Mário Gurgel, 260 – Jardim América, Cariacica/ES Horários : Quinta, sábado e domingo, das 10h às 21h; sexta, das 14h às 18h



: Quinta, sábado e domingo, das 10h às 21h; sexta, das 14h às 18h Entrada: 1 kg de alimento não perecível

