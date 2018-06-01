Campeões do Junes garantem vaga em competição nacional

Emoção do início ao fim! Assim foram as finais do 48° Jogos Universitários do Espírito Santo (Junes), realizadas nesta quinta-feira (31). Ao todo, foram cinco finais de semana de disputas nos ginásios da Secretaria de Estado de Esportes e Lazer (Sesport), em Bento Ferreira, Vitória. As equipes da Doctum, Fabra, Multivix e UVV conquistaram a medalha de ouro e garantiram vaga na etapa regional dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs), que acontecerá em Brasília, entre os dias 6 e 12 de agosto.

Meninas do Fabra garantiram o título no vôlei de quadra Crédito: Valter de Lima Monteiro

Com um alto nível técnico, as equipes do voleibol, futsal, handebol e basquete disputaram ponto a ponto o título de campeãs, nas categorias feminina e masculina. Os jogos foram marcados por intenso enfrentamento e placar apertado.

No voleibol feminino, as meninas da Doctum e Fabra intercalaram na liderança, com pouca diferença de pontos entre as equipes. A virada veio no quinto set, quando Fabra venceu a Doctum por 15 a 8, garantindo a vitória. Já no voleibol masculino, Doctum venceu a Fabra por 3 sets a 1.

No futsal, as equipes masculinas da UCL e Multivix se enfrentaram com garra até o fim. Faltando pouco mais de um minuto para o término do segundo tempo, UCL perdeu um pênalti e viu o rival vencer por 3 a 1. Já no futsal feminino, Pitágoras venceu a Doctum por 2 a 1.

No handebol, a medalha de ouro no feminina ficou com a Doctum, que venceu a UVV por 20 a 13. No masculino, vitória da Fabra, por 39 a 19 sobre o IFES. Já no basquete, o jogo entre UVV e UFES terminou com a vitória da Universidade de Vila Velha, por 64 a 57.