Campanha histórica do Brasil em Tóquio 2020 será destaque do Prêmio Brasil Olímpico 2021

Crédito: COB

No último dia 08 de agosto, chegavam ao fim os Jogos Olímpicos Tóquio-2020. Quase 3 meses depois, o Comitê Olímpico do Brasil trabalha na organização de uma grande homenagem aos destaques da competição no Japão durante o Prêmio Brasil Olímpico (PBO). A maior premiação anual do esporte olímpico brasileiro terá um espaço especial para a histórica campanha do Time Brasil na capital japonesa, já que todos os atletas medalhistas serão convidados a subir ao palco para a recepção de troféus especiais. A cerimônia será realizada pela primeira vez no Nordeste, no Teatro Tobias Barreto, em Aracaju, capital do Sergipe, no dia 07 de dezembro. A região é o berço dos medalhistas olímpicos Ítalo Ferreira, Ana Marcela Cunha, Hebert Conceição, Isaquias Queiroz, Rayssa Leal e Beatriz Ferreira, dentre outros.

- O Nordeste foi protagonista nos Jogos Olímpicos de Tóquio, tendo conquistado quatro das sete medalhas de ouro. Focamos em levar as ações do COB para diferentes cidades para mostrar que todas as regiões do Brasil estão preparadas para realizar grandes eventos ligados ao esporte e que o Comitê Olímpico enxerga isso claramente - disse Paulo Wanderley, presidente do COB, lembrando que o II Congresso Olímpico será realizado em Salvador, nos dias 19 e 20 de março de 2022.

- Encerramos o ciclo olímpico conforme havíamos planejado. Fomos todos, atletas, comissões técnicas e profissionais do COB, muito competentes para conseguir um resultado excelente no Japão. Seguimos empenhados em trabalhar com ainda mais vontade e determinação tendo como meta em Paris superar a campanha histórica que alcançamos em Tóquio. Até lá teremos várias competições preparatórias, como os Jogos Pan-americanos Júnior Cali 2021, os Jogos Sul-americanos Assunção 2022 e os Jogos Pan-americanos Santiago 2023 - analisou Paulo.

Na segunda, 25, começou o processo para a escolha dos indicados a “Melhor Atleta do Ano”, principal categoria do PBO, e também dos melhores do ano em cada uma das modalidades. A escolha é realizada por um por um colégio eleitoral formado por jornalistas, dirigentes, Comissão de Atletas do COB, patrocinadores, ex-atletas e personalidades do esporte.

O Prêmio Brasil Olímpico 2019 terá outras premiações. A já tradicional eleição de “Atleta da Torcida” está mantida. Serão indicados dez nomes para a escolha através de votação popular. Também haverá homenagem ao “Melhor Técnico” e a entrega do Troféu Adhemar Ferreira da Silva, destinado a personalidades do esporte que representem os valores que marcaram a vida e a carreira do saltador, como ética, espírito coletivo, eficiência técnica e física, respeito ao próximo e companheirismo. As novidades ficam por conta da criação de outras duas premiações: o Troféu TIM Transforma, para projetos que transmitam os Valores Olímpicos, e o Troféu Inspire, uma homenagem da Riachuelo à mulheres de destaque no Movimento Olímpico do Brasil.

Em sua 22ª edição, o PBO dará espaço também ao passado e ao futuro do esporte olímpico do Brasil. A participação do país nos I Jogos Pan-americanos da Juventude Cali 2021 será lembrada com uma premiação aos medalhistas da competição voltada exclusivamente para atletas com 23 anos ou menos.

E, claro, haverá uma homenagem aos 14 indicados ao Hall da Fama em 2020 e 2021: os atletas Adhemar Ferreira da Silva (atletismo); Aída dos Santos (atletismo); Aurélio Miguel (judô); Bernard Rajzman (vôlei); Reinaldo Conrad (vela); Sebastián Cuattrin (canoagem velocidade); Tetsuo Okamoto (natação); Wlamir Marques (basquete); Gustavo Borges (natação); Hélia Pinto “Fofão” (vôlei); Rogério Sampaio (judô); Servílio de Oliveira (boxe); e os treinadores Nelson Pessoa (hipismo saltos); Mário Jorge Lobo Zagallo (futebol).