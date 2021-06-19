C-30 é a Fórmula 1 da Vela de Oceano

Crédito: Aline Bassi / Balaio de Ideias

Uma das classes de destaque nas raias pelo país é a C-30, um barco mais sofisticado de 30 pés projetado pelo italiano Horacio Carabelli, mesmo projetista do barco Prada que corre a Americas Cup e pelo engenheiro náutico brasileiro brasileiro Guilherme Cará.

A C-30, que nasceu entre São José dos Campos e Ilhabela teve forte adesão dos catarinenses e vem ganhando mais notoriedade pelo país por sua competitividade e a previsão é de ter flotilha completa para a 48ª edição da Semana de Vela de Ilhabela que acontece entre os dias 24 e 31 de julho com sede no Yacht Club de ilhabela.

São nove barcos sendo quatro do estado de São Paulo (três de ilhabela e um de Ubatuba), três de Florianópolis, um do Rio Grande do Sul e o outro que divide entre Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul.

"É muito gostoso correr de C-30. Eu considero a Fórmula 1 dos barcos pois é um veleiro muito atratitivo, mais competitivo deles todos, dos projetos mais avançados que temos", conta Mauro Dottori, coordenador da classe e comandante do Caballo Loco.

"A grande atração do Circuito Oceânico de Santa Catarina (em janeiro) foi o C-30 pois saímos xispando na raia, é muita disputa. Na popa o barco sai voando isso provoca atratividade. É muito gostoso correr de C-30, temos nossa rivalidade que é somente dentro da água, quando acaba temos a amizade entre os velejadores," seguiu.

Diante da pandemia do Covid-19, a flotilha não pretende crescer no momento: "Não temos expectatica de crescer a classe neste momento pois é um barco muito sofisticado de preço mais elevado, não temos intenção de construir outro e sim quando a pandemia der um refresco, mas a classe está aberta a quem quiser entrar. É uma classe exclusiva, não pode correr outro barco de outra classe , mas o barco C-30 tem o rating relativamente alto pra correr em outra classe como ORC ou demais".

A classe competiu em janeiro em Florianópolis e agora será retomada na Copa Mitsubishi, na primeira 1ª etapa, a partir deste sábado com dois finais de semana de disputa. Ela dará sequência na Semana de Vela de Ilhabela. São quatro campeonatos em toda a temporada que ainda inclui a Copa Ilhabela e o Circuito Rio, disputado no Rio de Janeiro, em novembro. Para a Copa Mitsubishi, a expectativa é de treino bem adequado para a Semana de Vela onde a flotilha deve vir completa para a disputa.

" A expectativa nossa na 1ª etapa da Copa Mitsubishi é o aquecimento pra Semana de Vela onde devemos ter no mínimo sete barcos e até os nove na disputa. Consideramos muito importante a Copa Mitsubishi como um treino tático entre barcos diferentes, treino da própria tripulação que está muito enferrujada, afinal são quase seis meses sem competir. Vamos ajustar a tripulação na raia que será a mesma da Semana de Vela. Para a Copa Mitsubishi teremos três barcos, um é o Caballo Loco, outro é o +Realizado adquirido por Alessandro Penido que é muito bem-vindo e o terceiro é o Kaikias do Eduardo Mangabeira onde tem o Alberto Jesus (Beto Mazinho), campeão brasileiro de hobicat, tem muitos titulos, familia Jesus muito tradicional de vela, são caiçaras de Ilhabela muito bons", disse Dottori.

Mauro é também o diretor de Vela do Yacht Club de Ilhabela, que é a sede da Copa Mitsubishi. A primeira etapa deveria ter sido realizada em março, mas foi adiada em virtude da pandemia. Os protocolos são rígidos para que não haja contaminação entre os velejadores e também no clube.