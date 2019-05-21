Brasileiros iniciam disputa da etapa de Jinjiang do vôlei de praia

Alison briga por uma vaga na fase de grupos com o seu parceiro Álvaro Filho Crédito: FIVB/Divulgação

As duplas brasileiras já têm mais um desafio pelo Circuito Mundial de Vôlei de Praia . Após a etapa de Itapema (SC), encerrada no último final de semana, os times já estão cruzando o planeta para a disputa da parada quatro estrelas de Jinjiang, na China, que também conta pontos para a corrida olímpica brasileira.

Os jogos começam nesta terça (21) e seguem até domingo (26). O Brasil possui sete duplas já garantidas na fase de grupos, mas o número pode aumentar para nove após as disputas do country quota e do classificatório, que também terão times do país.

No masculino, Pedro Solberg/Vitor Felipe (RJ/PB), Evandro/Bruno Schmidt (RJ/DF) e André/George (ES/PB) partem da fase de grupos, que começa na quinta-feira. Já Alison/Álvaro Filho (ES/PB) e Guto/Saymon (RJ/MS) disputam o country quota nesta terça-feira (21.05), com o vencedor tendo que superar posteriormente adversários no classificatório, na quarta-feira, para se unir aos demais times no torneio.