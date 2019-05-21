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Circuito Mundial

Brasileiros iniciam disputa da etapa de Jinjiang do vôlei de praia

Etapa do Circuito Mundial tem sete duplas do Brasil garantidas na fase de grupos. Já Alison e Álvaro Filho disputam o country quota terça-feira

Publicado em 

20 mai 2019 às 21:09

Publicado em 20 de Maio de 2019 às 21:09

Alison briga por uma vaga na fase de grupos com o seu parceiro Álvaro Filho Crédito: FIVB/Divulgação
As duplas brasileiras já têm mais um desafio pelo Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Após a etapa de Itapema (SC), encerrada no último final de semana, os times já estão cruzando o planeta para a disputa da parada quatro estrelas de Jinjiang, na China, que também conta pontos para a corrida olímpica brasileira.
Os jogos começam nesta terça (21) e seguem até domingo (26). O Brasil possui sete duplas já garantidas na fase de grupos, mas o número pode aumentar para nove após as disputas do country quota e do classificatório, que também terão times do país.
No masculino, Pedro Solberg/Vitor Felipe (RJ/PB), Evandro/Bruno Schmidt (RJ/DF) e André/George (ES/PB) partem da fase de grupos, que começa na quinta-feira. Já Alison/Álvaro Filho (ES/PB) e Guto/Saymon (RJ/MS) disputam o country quota nesta terça-feira (21.05), com o vencedor tendo que superar posteriormente adversários no classificatório, na quarta-feira, para se unir aos demais times no torneio.
No feminino, Ágatha/Duda (PR/SE), Ana Patrícia/Rebecca (MG/CE), Carol Solberg/Maria Elisa (RJ) e Fernanda Berti/Bárbara Seixas (RJ, wild card) estão garantidas na fase de grupos. Já Talita e Taiana (AL/CE) disputam o classificatório na quarta e podem aumentar o número de duplas do país se vencerem. Os confrontos ainda serão definidos.

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