Brasileiros buscam as últimas vagas para Jogos de Tóquio no wrestling

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O wrestling brasileiro disputa de 6 a 8 de maio o Pré-Olímpico Mundial da modalidade, em Sofia, Bulgária, último torneio com vagas em disputa para os Jogos Olímpicos de Tóquio.

Mais de 400 atletas de 84 países buscam vagas no torneio que classificará 38 atletas nos três estilos olímpicos da modalidade, 12 no estilo greco-romano, 12 no estilo livre feminino e 12 no estilo livre masculino.

Para garantir vaga no Japão, o atleta precisa chegar até a final de sua respectiva categoria de peso. O Brasil terá três atletas em ação no tapete olímpico da capital búlgara: Marcos Siqueira estilo livre masculino até 65kg, Giullia Penalber até 57kg e Kamila Barbosa até 50kg ,ambas no estilo livre feminino. - Depois do Torneio Kolov e Petrov em abril, permanecemos na Bulgária para um Campo de Treinamento Internacional. Tive uma diversidade de treino grande com meninas de vários estilos e isso acrescentou bastante. O nível de concentração está no alto e vou com tudo para buscar esta vaga - frisou Kamila, de 32 anos, medalhista de prata no torneio Kolov e Petrov 2021.

A delegação brasileira será comandada pelo treinador cubano Pedro Garcia, que esteve com Joice Silva no pré-olímpico da Finlândia em 2012, quando a brasileira garantiu vaga nos Jogos de Londres. Giullia Penalber, comandada pelo técnico, vai buscar repetir o feito. Neste ciclo olímpico, a carioca alcançou o primeiro lugar no ranking mundial da sua categoria de peso. - É um torneio em que tudo pode acontecer e estou confiante na classificação. Estou no melhor momento físico, técnico e mental. Fiz tudo que poderia fazer para chegar em condições de disputar a vaga e estou otimista em poder chegar a final e representar o Brasil em Tóquio - afirmou Giullia, 29 anos.

O cearense Marcos Siqueira dominou nos últimos anos a categoria até 65kg do estilo livre masculino. O lutador realizou a fase final de preparação em Sofia e busca uma vaga no estilo que o Brasil classificou pela última vez nos Jogos de Atenas em 2004, com Antoine Jaoude. O lutador faz parte do grupo de sparrings da atleta olímpica Aline Silva e aos 25 anos quer fazer história.