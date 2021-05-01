Brasileiros avançam à final no revezamento 4x100m, mas mulheres não conseguem vaga em Tóquio

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O time masculino do revezamento 4x100 m e o misto do 4x400 m do Brasil classificaram-se neste sábado para as finais deste domingo do Campeonato Mundial de Revezamentos da Polônia, no Estádio da Silésia, na cidade de Chorzow, na primeira competição da temporada da World Athletics. As duas equipes do Brasil estão qualificadas para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Já o 4x100 m feminino foi desqualificado na primeira série semifinal, que havia vencido, por invasão de raia. O SporTV 2 transmite ao vivo as provas deste domingo, a partir das 14h15.

A Seleção Brasileira do 4x100 m masculina começou bem sua caminhada rumo ao bicampeonato mundial. Com Rodrigo Nascimento, Felipe Bardi dos Santos, Derick Souza e Paulo André Camilo de Oliveira, pela ordem, a equipe venceu a segunda série semifinal em 38.45, seu melhor tempo da temporada. O anterior era de 38.66, obtido em abril, em Azusa, nos Estados Unidos. A Alemanha ficou em segundo lugar, com 38.70, seguida do Japão, com 38.98.

Na classificação geral, Brasil e Itália ficaram com os melhores tempos das semifinais. Também passaram para a final as equipes da África do Sul, Alemanha, Holanda, Gana, Japão e Dinamarca. As seleções dos Estados Unidos, Jamaica e Austrália desistiram da competição por causa da pandemia.

No 4x400 m misto, o Brasil também fez uma ótima apresentação, vencendo a terceira série, com 3:16.53, muito perto de seu recorde sul-americano de 3:16.12, obtido pelos brasileiros em Doha, em 2019. Anderson Henriques, Tiffani Marinho, Geisa Coutinho e Alison Santos correram muito bem, com destaque para o Alison, que pegou o bastão em terceiro lugar e completou em primeiro. A República Dominicana chegou em segundo lugar, com 3:16.67. A Itália ficou com o melhor tempo das semifinais, com 3:16.52.

Além de Brasil, Itália e República Dominicana, disputam a final deste domingo as equipes da Irlanda, Bélgica, Grã-Bretanha, Holanda e Espanha.