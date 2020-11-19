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Brasileiro de 12 anos é destaque em torneio internacional de kitesurf

Cearense Davi Ribeiro se apresentou no primeiro dia do Superkite Brasil 2020 e executou a melhor manobra do torneio na última terça-feira. Competição vai até sábado, em Itarema
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LanceNet

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Publicado em 

19 nov 2020 às 20:17

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 20:17

Crédito: Svetlana Romantsova/Divulgação Superkite Brasil 2020
A disputa do Superkite Brasil 2020, torneio internacional freestyle da modalidade, teve início nesta terça-feira e vai até sábado, na ilha de Guajirú, em Itarema, no Ceará. Após as 13 primeiras baterias, o destaque foi o cearense Davi Ribeiro, velejador de apenas 12 anos, que executou a manobra com maior nível de dificuldade do dia. Davi, que treina desde os três anos e é primo do tetracampeão mundial de kitesurf, Carlos Mário, o Bebê, falou sobre o bom desempenho na estreia.
- Foi um Slim Seven. Ela é uma manobra muito difícil, na verdade eu nunca tinha tentado ela. Na hora da emoção a gente faz tudo. Fiz e deu certo. Fiquei muito feliz. Me espelho no Bebê, meu primo, ele que me ensinou no Cauípe, me inspiro nele - disse ao portal "O Povo Online".
Davi, velejador mais jovem do Superkite Brasil 2020, também trouxe lembranças do início no esporte e declarou objetivos para o futuro.
- Meu maior sonho é ser campeão mundial de kitesurfe. Quando eu comecei, os caras me chamavam de louco, que meu pai estava louco em colocar criança no esporte. Hoje em dia a nova geração do kitesurfe é a criança que está aprendendo - ressaltou.
O torneio reúne 39 velejadores representando 16 países. Os brasileiros apresentaram a maior equipe, com 17 nomes, dos quais 14 cearenses, com destaque especial para o tetracampeão mundial Carlos Mário, o Bêbê, e a bicampeã do mundo Mika Sol.

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