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Brasileiro busca título inédito para clube espanhol na Copa do Rei de futsal

Bateria, que acumula passagens e títulos pela Seleção Brasileira, defende o Valdepeñas...

Publicado em 14 de Maio de 2022 às 13:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 mai 2022 às 13:30
Em sua primeira temporada com a camisa do Valdepeñas, da Espanha, e buscando o primeiro título da história do clube, o ala Bateria vive expectativa pela fase final da Copa do Rei. Neste sábado (14), o atleta, que acumula passagens e títulos pela Seleção Brasileira, entra em quadra para enfrentar o Jaen, em partida única, válida pela semifinal do torneio, às 16h de Brasília), na Olivo Arena, na Andaluzia.
Caso avance à final, a equipe do brasileiro enfrenta o vencedor do confronto entre Antequera e Catgas Santa Coloma. A decisão está marcada para este domingo (15), a partir das 16 horas (horário de Brasília), na Olivo Arena.
- A Copa do Rei é muito tradicional na Espanha, tanto no futebol quanto no futsal. Este pode ser o primeiro título da história do clube e estamos focados em conquista-lo. É muito bom chegar ao time e, em minha temporada de estreia, disputar troféus tão relevantes no país. O foco é fazer uma grande partida diante do Jaen e, somente após isto, pensar em uma possível decisão - disse o atleta de 31 anos.
Na campanha até aqui, o Valdepeñas venceu os três jogos que disputou nesta edição da Copa do Rei. A equipe de Bateria derrotou Benavente, na fase 16 avos de final, Levante, nas oitavas de final, e Real Betis, nas quartas de final.
Natural de Palmitos (SC), Bateria iniciou carreira no futsal profissional em 2009, pelo Joinville. Com apenas 20 anos, se transferiu à Espanha, para atuar pelo Inter Movistar, em 2011. Na equipe, conquistou Supercopa da Espanha, Liga Nacional e Copa Espanhola. assinou com Barcelona, onde foi tricampeão da Copa Catalunha. Após isso, passou por Marreco, Cartagena e Kingersheim, até chegar ao Valdepeñas nesta temporada. Pelo clube espanhol, possui seis gols em 24 partidas.
Com a camisa da Seleção Brasileira, Bateria conquistou o Sul-Americano Sub-20, Grand Prix e as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2016. Inclusive, o ala foi eleito o melhor jogador do torneio.
Crédito: BrasileiroBateriadefendeoValdepeñas,daEspanha(Foto:Divulgação

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