Brasileiro bate recorde ao surfar maior onda de todos os tempos

Momento em que o brasileiro bateu o recorde mundial de maior onda já surfada em toda a história Crédito: Twitter WSL/Pedro Cruz

Imaginem um Oscar que premia surfistas pelas maiores ondas já surfadas. Pois é, isso já existe. E na madrugada desde domingo dois brasileiros faturaram prêmios em duas categorias importantes do WSL Big Wave Awards.

Em novembro do ano passado Rodrigo Koxa entrou no mar de Nazaré, Portugal, sem saber que meses depois faturaria o prêmio de maior onda do ano. Mas não foi só a maior onda de 2017, foi muito mais que isso: o paulistano bateu o récorde mundial da maior onda já surfada em todos os tempos.

Rodrigo Koxa tira o recorde que pertencia desde 2011 a Garrett McNamara, feito na mesma Praia do Norte. A marca anterior estava inscrita no Livro Guinness dos Recordes: 23,77 metros. O surfista brasileiro bateu esse máximo por 61 centímetros, depois de encarar uma onda de 24,38 metros. Por isso, ele ganhou 25 mil dólares, aproximadamente R$ 86,5 mil.

"Eu tento surfar ondas grandes toda minha vida e tive uma experiência em 2014 onde eu quase morri em Nazaré. Quatro meses depois eu tinha pesadelos, não viajava, estava com medo, mas minha esposa me ajudou psicologicamente. Agora eu estou muito feliz e esse é o melhor dia de toda minha vida", comemorou Koxa.

Assista abaixo o momento histórico: