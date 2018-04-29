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Brasileiro bate recorde ao surfar maior onda de todos os tempos

Rodrigo Koxa bateu recorde de McNamara por 61 centímetros, com uma onda de 24,38 metros

Publicado em 29 de Abril de 2018 às 19:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 abr 2018 às 19:40
Momento em que o brasileiro bateu o recorde mundial de maior onda já surfada em toda a história Crédito: Twitter WSL/Pedro Cruz
Imaginem um Oscar que premia surfistas pelas maiores ondas já surfadas. Pois é, isso já existe. E na madrugada desde domingo dois brasileiros faturaram prêmios em duas categorias importantes do WSL Big Wave Awards.
Em novembro do ano passado Rodrigo Koxa entrou no mar de Nazaré, Portugal, sem saber que meses depois faturaria o prêmio de maior onda do ano. Mas não foi só a maior onda de 2017, foi muito mais que isso: o paulistano bateu o récorde mundial da maior onda já surfada em todos os tempos.
Rodrigo Koxa tira o recorde que pertencia desde 2011 a Garrett McNamara, feito na mesma Praia do Norte. A marca anterior estava inscrita no Livro Guinness dos Recordes: 23,77 metros. O surfista brasileiro bateu esse máximo por 61 centímetros, depois de encarar uma onda de 24,38 metros. Por isso, ele ganhou 25 mil dólares, aproximadamente R$ 86,5 mil.
"Eu tento surfar ondas grandes toda minha vida e tive uma experiência em 2014 onde eu quase morri em Nazaré. Quatro meses depois eu tinha pesadelos, não viajava, estava com medo, mas minha esposa me ajudou psicologicamente. Agora eu estou muito feliz e esse é o melhor dia de toda minha vida", comemorou Koxa.
Assista abaixo o momento histórico:
Pelo segundo ano consecutivo Lucas Chumbo levou o prêmio de melhor performance masculina. O jovem de 22 anos natural de Saquarema, no Rio de Janeiro, faturou 20 mil dólares, cerca de R$ 69 mil com a conquista.

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