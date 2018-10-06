Brasil vence primeira final da Liga Sul-Americana de Futebol de Areia

Rodrigo marcou três dos sete gols da seleção brasileira de futebol de areia Crédito: Alex Grimm/FIFA

Deu Brasil no primeiro jogo da final da Liga Sul-Americana de Futebol de Areia. Diante do Paraguai, a seleção brasileira manteve a sua invencibilidade e agora está a 58 partidas sem perder. Dentro do Parque Olímpico, o Paraguai assustou e abriu 2 a 0. No entanto, a partir do segundo tempo, o Brasil virou e finalizou o placar em 7 a 4. O segundo e decisivo jogo entre as duas equipes acontece neste sábado, às 11 horas.

- Foi um partida muito disputada. O Paraguai cresceu muito nos últimos anos. Começamos dispersos, mas conseguimos ter tranquilidade para vencer a partida e mostrar um belo espetáculo - disse o atacante Rodrigo, autor de três dos sete gols do Brasil.

O jogo

O Paraguai aproveitou o nervosismo do Brasil para sair na frente. Em cobrança de uma falta, Moran fez o primeiro. Benitez ampliou. A seleção brasileira ainda desperdiçou um pênalti com Mauricinho. No fim da primeira etapa, os donos da casa diminuíram a diferença com Rodrigo, após tabelinha com Bokinha.

Já no segundo tempo, Felipe igualou depois de um belo voleio, 2 a 2. A virada veio vinte segundos depois em um chute cruzado de Rodrigo. Mas ele queria mais e fez 4 a 2 com a amarelinha. O Brasil cresceu no jogo, Bruno Xavier fez o quinto. Moran diminui a diferença, 5 a 3, mas Mauricinho aproveitou o contra-ataque e balançou a rede paraguaia.