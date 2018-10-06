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Sarrada amarelinha

Brasil vence primeira final da Liga Sul-Americana de Futebol de Areia

No Parque Olímpico, seleção brasileira goleou o Paraguai por 7 a 4 no primeiro dos dois jogos da decisão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 out 2018 às 21:01

Publicado em 05 de Outubro de 2018 às 21:01

Rodrigo marcou três dos sete gols da seleção brasileira de futebol de areia Crédito: Alex Grimm/FIFA
Deu Brasil no primeiro jogo da final da Liga Sul-Americana de Futebol de Areia. Diante do Paraguai, a seleção brasileira manteve a sua invencibilidade e agora está a 58 partidas sem perder. Dentro do Parque Olímpico, o Paraguai assustou e abriu 2 a 0. No entanto, a partir do segundo tempo, o Brasil virou e finalizou o placar em 7 a 4. O segundo e decisivo jogo entre as duas equipes acontece neste sábado, às 11 horas.
- Foi um partida muito disputada. O Paraguai cresceu muito nos últimos anos. Começamos dispersos, mas conseguimos ter tranquilidade para vencer a partida e mostrar um belo espetáculo - disse o atacante Rodrigo, autor de três dos sete gols do Brasil.
O jogo
O Paraguai aproveitou o nervosismo do Brasil para sair na frente. Em cobrança de uma falta, Moran fez o primeiro. Benitez ampliou. A seleção brasileira ainda desperdiçou um pênalti com Mauricinho. No fim da primeira etapa, os donos da casa diminuíram a diferença com Rodrigo, após tabelinha com Bokinha.
Já no segundo tempo, Felipe igualou depois de um belo voleio, 2 a 2. A virada veio vinte segundos depois em um chute cruzado de Rodrigo. Mas ele queria mais e fez 4 a 2 com a amarelinha. O Brasil cresceu no jogo, Bruno Xavier fez o quinto. Moran diminui a diferença, 5 a 3, mas Mauricinho aproveitou o contra-ataque e balançou a rede paraguaia.
No terceiro tempo, Igor, que já tinha um amarelo, foi expulso por simulação. Com um jogador a mais, Moran anotou o terceiro dele na partida, 6 a 4. O Paraguai tentou aproveitar a vantagem numérica, mas o Brasil ampliou depois de Mauricinho dar um passe de bicicleta para Bokinha fechar o jogo em 7 a 4.

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