Brasil vence Estados Unidos na segunda rodada do Americas Pacific Challenge

Crédito: World Rugby

A seleção brasileira de rúgbi derrotou os Estados Unidos pelo placar de 33 a 20, em partida realizada hoje à tarde no estádio Charrúa, em Montevidéu, válida pela segunda rodada do Americas Pacific Challenge.

O torneio organizado pela World Rugby reúne ainda Argentina, Paraguai, Chile e Uruguai e tem o objetivo principal de promover o desenvolvimento de jovens atletas do continente.

O próximo desafio do Brasil será neste sábado (30), contra o Paraguai, às 12h30, no mesmo local, com transmissão exclusiva da plataforma de streaming Star+ (Disney). A terceira e última rodada do evento será fechada com as partidas Chile x EUA Selects (15h30) e Argentina XV x Uruguai(18h30), todas também exibidas pela Star+.

- Tivemos proveito de nossas fortalezas, em especial da formação de scrum. Ganhamos penais no ataque, contestamos mais bolas. Faltou maior atenção nas laterais o que nos daria mais volume de jogo. Estamos bem focados na formação da equipe e evolução dos jogadores e esta vitória aponta que estamos no caminho certo - observou o head coach da equipe e da Confederação Brasileira de Rugby (CBRu), Fernando Portugal.

Apesar de ter encerrado a primeira etapa com quatro pontos atrás no placar (13x17), o elenco brasileiro mostrou consistência defensiva, dominância nos scrums e capacidade de retenção da bola durante todo o jogo. Mesmo quando Henrique Ferreira foi advertido com o cartão amarelo e desfalcou o time no intervalo de 26 a 36 minutos.

Depois que o norte-americano Patrick Madden anotou os primeiros três pontos aos 14 minutos, o abertura brasileiro Lucas Spago virou com dois penais convertidos logo em seguida. A reação dos Estados Unidos veio com dois tries (Kyle Breytenbach e Harry Barlow) e duas conversões do mesmo Madden. Já nos descontos, a persistência do Brasil no ataque foi premiada com o try do capitão Matheus Claudio e conversão completada por Spago.

No segundo tempo, a equipe brasileira aproveitou que o adversário estava com um jogador a menos em campo por causa de um cartão amarelo aplicado no final da etapa inicial e marcou sete pontos logo aos 3 minutos. O segunda linha Kauã Guimarães foi o responsável pelo try e Spago, em uma tarde quase perfeita, somou mais três pontos.

As penalidades excessivas dos Estados Unidos e a imposição física dos brasileiros foram decisivas para o triunfo brasileiro. No intervalo de 7 a 17 minutos, a equipe brasileira ficou sem Pedro Aparecido que recebeu cartão amarelo. Madden aproveitou para empatar em 20 a 20 com um penal, mas o contragolpe veio com Spago assinalando mais dois penais. Aos 32 minutos, o reserva Endy Pinheiro completou o terceiro try brasileiro e mais uma conversão de Spago deu os números finais da partida.

- Quando o adversário começou a dar espaço, conseguimos crescer no jogo. Esta vitória traz confiança para ganharmos o próximo confronto contra o Paraguai no sábado. Somos a nova geração que vem mostrando vontade para buscar bons resultados para o rúgbi brasileiro - disse Kauã Guimarães, um dos destaques da partida.