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Brasil perde para a Hungria e se complica no Mundial de handebol

Seleção sofre derrota por 29 a 23 na partida de abertura da segunda fase do torneio, no Egito, e praticamente dá adeus às chances de classificação para as quartas de final...
LanceNet

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Publicado em 

21 jan 2021 às 18:13

Publicado em 21 de Janeiro de 2021 às 18:13

Crédito: AFP
O Brasil sofreu a segunda derrota no Campeonato Mundial masculino de handebol e praticamente não tem mais chances de se classificar para as quartas de final. O time verde e amarelo perdeu para a Hungria por 29 a 23, nesta quinta-feira, no Cairo, no Egito, pelo Grupo 1 da segunda fase.
O Brasil segue com apenas um ponto após a derrota. Pelo regulamento, os resultados da primeira fase continuavam valendo nesta etapa. Depois de dois empates e duas derrotas, a equipe avançou com um ponto e, depois da derrota desta quinta, só pode chegar a cinco. Hungria, Alemanha, Espanha e Polônia estão na frente para conquistar as duas vagas do grupo.
Para se classificar, o país teria de vencer seus dois próximos jogos (Alemanha e Uruguai) e torce para que, das quatro equipes que estão à sua frente no grupo Alemanha, Hungria, Polônia e Espanha), apenas uma delas some mais pontos do que o Brasil.
A partida ficou marcada por um drama sofrido pelo lateral direito José Toledo. Ele sofreu uma lesão no joelho esquerdo e precisou sair de quadra na maca e preocupa, já que a Seleção terá pela frente o Pré-Olímpico, entre os dias 12 e 14 de março. O Brasil disputará uma das duas vagas com Noruega, Coreia do Sul e Chile.
No Mundial, o Brasil encara a Alemanha no sábado, às 16h30 (de Brasília), e encerra a participação contra o Uruguai na segunda-feira, às 11h30.

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