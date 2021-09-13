Brasil goleia o Vietnã por 9 a 1 na estreia na Copa do Mundo de futsal

O Brasil goleou o Vietnã na estreia na Copa do Mundo de futsal. Nesta segunda-feira, os comandados de Marquinhos Xavier aplicaram 9 a 1 no adversário, na competição disputada em Klaipeda, na Lituânia.
A equipe verde e amarela lidera o Grupo D, graças ao saldo de gols. Mais cedo, a República Tcheca venceu o Panamá por 5 a 1. O próximo desafio da Seleção é contra a República Dominicana, na quinta-feira, às 14h (de Brasília). A chave conta ainda com o Panamá, que será o adversário dos brasileiros no domingo.
Os gols do triunfo foram marcados por Ferrão (quatro), Dieguinho (dois), Rodrigo, Pito e Leozinho. Dinh Hung Khong descontou.
O Brasil é heptacampeao mundial de futsal. A conquistas aconteceram nas edições de 1982, 1985, 1989, 1992, 1996, 2008 e 2012. A Seleção foi vice-campeã em 1988 e 2000, além de ter faturado o bronze em 2004.Brasil: Guitta, Rodrigo, Gadeia, Dyego e Ferrão. Entraram: Djony, Marlon, Bruno, Leandro Lino, Leozinho, Pito, Arthur, Lé e Dieguinho. Técnico: Marquinhos Xavier.
Vietnã: Van Y Ho, Quoc Nam Le, Doan Phat Chau, Minh Tri e Van Vu Tran. Entraram: Anh Quy Nguyen, Duc Hoa Pham, Anh Duy Nguyen, Dac Huy Nguyen, Duc Tung Vu, Gia Hung Nhan, Van Hieu Nguyen, Dinh Hung Khong e Thanh Tim Nguyen. Técnico: Minh Giang.