Brasil convoca Seleções de basquete 3x3 para o Mundial da Antuérpia

As Seleções Brasileiras de Basquete 3x3 foram convocadas nesta terça-feira para os treinamentos visando o Mundial da Antuérpia, de 21 a 26 de junho. As comissões técnicas do masculino e feminino divulgaram oito nomes de cada naipe para as atividades que começam no dia 25 de maio. Após o período de treinos, quatro atletas viajam para a Bélgica para defender o Brasil na competição.

+ Rosamaria, Ana Cristina e Roberta são convocadas para a Seleção de vôlei. Maira pede dispensa

A Seleção masculina está no Grupo A ao lado da Sérvia (tricampeã mundial de 2016 a 2018), França, Porto Rico e Nova Zelândia. No feminino, as brasileiras terão pela frente Estados Unidos (atual campeão olímpico) Áustria, França (bronze em 2018 e 2019) e Nova Zelândia que compõem a chave B. Dois times avançam por grupo. O torneio terá transmissão ao vivo do SporTV.

Os treinos serão no Rio de Janeiro, no CDA/FAB, e o Brasil chega no Mundial embalado pelos bons resultados nos dois naipes na última temporada. O Mundial da Antuérpia soma pontos importantes para o ranking da FIBA, que em novembro de 2023 irá definir os primeiros classificados para a Olimpíada de Paris 2024. Os demais times terão que passar pelo Pré-Olímpico em busca da vaga.

Na segunda-feira, antes da convocação, a Seleção masculina disputou Desafio Internacional contra a Argentina, em Maricá, e venceu os dois jogos, por 17 a 14 e 18 a 9.

- Esse Mundial é o nosso objetivo. Caímos no chamado grupo da morte, mas para o Brasil não tem nada fácil. E nosso grande desejo é estar na Olimpíada de Paris e vamos trabalhar muito para isso - citou André Ferros.Convocação masculina

André Ferros - SPDCJonatas Mello - SPDCMatheus Parcial - Memorial/Fupes/SantosJefferson Socas - Ipatinga/Academia do EsporteWilliam Weihermann - Ipatinga/Academia do EsporteLeonardo Branquinho - Ipatinga/Academia do EsporteFabrício Verissimo - Sodiê Salgados/LSB/MesquitaRenato Scholz - Ipatinga/Academia do Esporte

Convocação feminina

Thayná Silva - Sodiê Doces/LSB/MesquitaGabriela Guimarães - Sampaio BasqueteVitória Marcelino - Unisociesc/BlumenauLuana Souza - Unisociesc/BlumenauLays da Silva - AD Santo AndréVanessa Sassá- AD Santo AndréGabriella Soares - SESI AraraquaraMariana Dias - Ituano Basquete

Confira os grupos do masculino

Grupo A: Sérvia, França, Porto Rico, Brasil, Nova ZelândiaGrupo B: Lituânia, Alemanha, Mongólia, Taiwan e ChileGrupo C: Letônia, Holanda, Polônia, Japão e ChinaGrupos D: Bélgica, EUA, Áustria, país a confirmar

Confira os grupos do feminino

Grupo A: Alemanha, Romênia, Lituânia, Japão e ChinaGrupo B: França, EUA, Áustria, Brasil e Nova ZelanciaGrupo C: Polônia, Mongólia, Egito, República Dominicana e BelgicaGrupo D: Espanha, Holanda, Canadá Chile e país a confirmar