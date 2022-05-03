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Brasil celebra conquista de sete medalhas na Copa do Mundo de bocha no Parque Olímpico

Competição reuniu 90 atletas de 18 países durante seis dias na Arena Carioca 1, no Rio
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Publicado em 03 de Maio de 2022 às 20:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 mai 2022 às 20:22
O Brasil celebrou a conquista de sete medalhas na Copa do Mundo de bocha, que reuniu 90 atletas de 18 países durante seis dias na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico.
Matheus Carvalho e Evelyn de Oliveira garantiram a melhor posição do Brasil na disputa por Pares e Equipes, com a medalha de prata no Pares BC3. A Equipe BC1/BC2 formada por Maciel dos Santos, Iuri Tauan da Silva e Andreza Vitória, ficou com o bronze. No Pares BC4, a Alemanha, de virada e no tie break, sagrou-se campeã.
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- O nível da competição estava altíssimo e nós sabíamos disso, porque eram 18 países participando. E isso é muito bom para a gente ver como está a nossa preparação para o Mundial, que é o nosso foco principal deste ano. A gente vê o que a gente precisa trabalhar, onde precisamos aperfeiçoar e, claro, os pontos onde a gente está bem - afirma Matheus Carvalho, medalhista de bronze no Pares BC3 ao lado de Evelyn de Oliveira.No jogo contra a Austrália, o Brasil perdeu por 6 a 2. Já na disputa do bronze por Equipes BC1/BC2, a vitória foi elástica: 9 a 1.
Os jogos individuais terminaram no último sábado (30/4) com cinco pódios para os brasileiros: ouro com Maciel dos Santos (BC2), uma prata com Andreza Vitória (BC1), outra com Matheus Carvalho (BC3), um bronze com Evelyn de Oliveira (BC3) e outro com Marcelo dos Santos (BC4). Em segundo lugar no quadro geral de medalhas ficou Portugal, com cinco medalhas (dois ouros e três pratas).
- O Rio de Janeiro 2022 World Boccia Cup foi, para mim, um desafio e uma oportunidade: um desafio para o World Boccia que conseguiu assegurar uma prova que havia desaparecido do seu calendário por conta da COVID-19, confiando essa missão ao Brasil; e um desafio para o Comitê Organizador (ANDE), que saiu da zona de conforto e organizou um evento internacional da mais alta qualidade em tempo recorde - afirma Marta Mascarenhas, Secretária-Geral da BISFed e Delegada Técnica da Rio de Janeiro 2022 World Boccia Cup.
Outro ponto de destaque para a portuguesa Marta Mascarenhas foi a oportunidade do Comitê Organizador ter testado um conjunto de soluções essenciais para pôr em prática em dezembro, quando o mesmo comitê organizador estará à frente do Mundial.
- Tenho um profundo orgulho em ter tido o privilégio de colaborar com esta equipe - disse Marta Mascarenhas.
Depois de assumir a realização do evento com menos de dois meses, o Presidente da ANDE (Associação Nacional de Desporto para Deficientes), Artur Cruz avalia o resultado do torneio.
- É com imensa satisfação e com a sensação de dever cumprido que entregamos a etapa da Copa do Mundo de Bocha Rio 2022. O sucesso mostrou por si só mais a vez a capacidade do Brasil em organizar eventos internacionais, dando, aos 18 países participantes, a tranquilidade para voltar em dezembro para o Campeonato Mundial.
A realização do evento contou com o apoio das três instâncias do governo. Marcelo Magalhães, Secretário Especial de Esporte, o Ministério da Cidadania, destacou a agenda de uma competição deste porte nas mesmas instalações de onde foi os Jogos Rio-2016:
- A bocha paralímpica brasileira conta com atletas de renome internacional e eles mais uma vez provaram isso com as medalhas conquistadas nesta competição. Da nossa parte, estamos igualmente felizes com o sucesso Rio 2022 World Boccia, que é um evento preparatório para o principal torneio deste ano, o Mundial, em dezembro, também no Parque Olímpico - afirmou Marcelo.Confira os resultados da disputa por Pares e Equipes:
Equipe BC1/BC2Ouro - HolandaPrata - PortugalBronze - Brasil
Pares BC3Ouro - AustráliaPrata - BrasilBronze - Espanha
Pares BC4Ouro - AlemanhaPrata - EslováquiaBronze - Croácia
Crédito: CopadoMundodebochafoirealizadanaArenaCarioca1,noParqueOlímpicodaBarra(Foto:BrunodeLima/Ande

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