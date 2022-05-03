Brasil celebra conquista de sete medalhas na Copa do Mundo de bocha no Parque Olímpico

O Brasil celebrou a conquista de sete medalhas na Copa do Mundo de bocha, que reuniu 90 atletas de 18 países durante seis dias na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico.

Matheus Carvalho e Evelyn de Oliveira garantiram a melhor posição do Brasil na disputa por Pares e Equipes, com a medalha de prata no Pares BC3. A Equipe BC1/BC2 formada por Maciel dos Santos, Iuri Tauan da Silva e Andreza Vitória, ficou com o bronze. No Pares BC4, a Alemanha, de virada e no tie break, sagrou-se campeã.

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- O nível da competição estava altíssimo e nós sabíamos disso, porque eram 18 países participando. E isso é muito bom para a gente ver como está a nossa preparação para o Mundial, que é o nosso foco principal deste ano. A gente vê o que a gente precisa trabalhar, onde precisamos aperfeiçoar e, claro, os pontos onde a gente está bem - afirma Matheus Carvalho, medalhista de bronze no Pares BC3 ao lado de Evelyn de Oliveira.No jogo contra a Austrália, o Brasil perdeu por 6 a 2. Já na disputa do bronze por Equipes BC1/BC2, a vitória foi elástica: 9 a 1.

Os jogos individuais terminaram no último sábado (30/4) com cinco pódios para os brasileiros: ouro com Maciel dos Santos (BC2), uma prata com Andreza Vitória (BC1), outra com Matheus Carvalho (BC3), um bronze com Evelyn de Oliveira (BC3) e outro com Marcelo dos Santos (BC4). Em segundo lugar no quadro geral de medalhas ficou Portugal, com cinco medalhas (dois ouros e três pratas).

- O Rio de Janeiro 2022 World Boccia Cup foi, para mim, um desafio e uma oportunidade: um desafio para o World Boccia que conseguiu assegurar uma prova que havia desaparecido do seu calendário por conta da COVID-19, confiando essa missão ao Brasil; e um desafio para o Comitê Organizador (ANDE), que saiu da zona de conforto e organizou um evento internacional da mais alta qualidade em tempo recorde - afirma Marta Mascarenhas, Secretária-Geral da BISFed e Delegada Técnica da Rio de Janeiro 2022 World Boccia Cup.

Outro ponto de destaque para a portuguesa Marta Mascarenhas foi a oportunidade do Comitê Organizador ter testado um conjunto de soluções essenciais para pôr em prática em dezembro, quando o mesmo comitê organizador estará à frente do Mundial.

- Tenho um profundo orgulho em ter tido o privilégio de colaborar com esta equipe - disse Marta Mascarenhas.

Depois de assumir a realização do evento com menos de dois meses, o Presidente da ANDE (Associação Nacional de Desporto para Deficientes), Artur Cruz avalia o resultado do torneio.

- É com imensa satisfação e com a sensação de dever cumprido que entregamos a etapa da Copa do Mundo de Bocha Rio 2022. O sucesso mostrou por si só mais a vez a capacidade do Brasil em organizar eventos internacionais, dando, aos 18 países participantes, a tranquilidade para voltar em dezembro para o Campeonato Mundial.

A realização do evento contou com o apoio das três instâncias do governo. Marcelo Magalhães, Secretário Especial de Esporte, o Ministério da Cidadania, destacou a agenda de uma competição deste porte nas mesmas instalações de onde foi os Jogos Rio-2016:

- A bocha paralímpica brasileira conta com atletas de renome internacional e eles mais uma vez provaram isso com as medalhas conquistadas nesta competição. Da nossa parte, estamos igualmente felizes com o sucesso Rio 2022 World Boccia, que é um evento preparatório para o principal torneio deste ano, o Mundial, em dezembro, também no Parque Olímpico - afirmou Marcelo.Confira os resultados da disputa por Pares e Equipes:

Equipe BC1/BC2Ouro - HolandaPrata - PortugalBronze - Brasil

Pares BC3Ouro - AustráliaPrata - BrasilBronze - Espanha

Pares BC4Ouro - AlemanhaPrata - EslováquiaBronze - Croácia