Brasil bate a Áustria e encaminha classificação às quartas do Mundial feminino de handebol

O Brasil conquistou a quarta vitória em quatro partidas no Campeonato Mundial feminino de handebol, em Torrevieja (ESP). Nesta quarta-feira, a equipe verde e amarela bateu a Áustria por 38 a 31, na abertura da segunda fase do torneio, e encaminhou a classificação para as quartas de final.As brasileiras começaram o jogo em ritmo intenso, com direito a dois gols em sequência da goleira Babi, e abriram 8 a 2. Mas diminuíram a intensidade e perderam toda a vantagem construída. As equipes foram para o intervalo com 15 a 15. Porém, as austríacas não mantiveram o mesmo gás na segunda etapa.