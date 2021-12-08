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Brasil bate a Áustria e encaminha classificação às quartas do Mundial feminino de handebol

Seleção sofreu apagão no primeiro tempo, mas garantiu o triunfo por 38 a 31...
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Publicado em 

08 dez 2021 às 16:14

Publicado em 08 de Dezembro de 2021 às 16:14

O Brasil conquistou a quarta vitória em quatro partidas no Campeonato Mundial feminino de handebol, em Torrevieja (ESP). Nesta quarta-feira, a equipe verde e amarela bateu a Áustria por 38 a 31, na abertura da segunda fase do torneio, e encaminhou a classificação para as quartas de final.As brasileiras começaram o jogo em ritmo intenso, com direito a dois gols em sequência da goleira Babi, e abriram 8 a 2. Mas diminuíram a intensidade e perderam toda a vantagem construída. As equipes foram para o intervalo com 15 a 15. Porém, as austríacas não mantiveram o mesmo gás na segunda etapa.
Tamires foi a artilheira do Brasil, com sete gols, e acabou eleita a melhor em quadra. Bruna de Paula e Giulia Guarieiro marcaram cinco cada. As maiores pontuadoras do jogo foram a austríacas Kovacs e Ivancok, ambas com oito.
O Brasil lidera o Grupo IV do Main Round, que tem Áustria, Espanha, Argentina, Croácia e Japão. As duas melhores equipes avançam para a fase eliminatória. Na primeira fase, a Seleção derrotou Croácia, Japão e Paraguai.
O próximo desafio das comandadas de Cristiano Rocha é contra a Argentina, na sexta-feira. No domingo, o time enfrenta a favorita Espanha.
Crédito: BrasilsegueinvictonoMundialfemininodehandebol(Foto:Reprodução/Twitter

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