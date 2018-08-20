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Boxe capixaba está em crise. Esquiva e Yamaguchi fugiram à regra

Atletas capixabas sofrem com a falta de estrutura e são obrigados a mudar de Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 ago 2018 às 23:14

Publicado em 19 de Agosto de 2018 às 23:14

O momento do Espírito Santo no boxe mundial não poderia ser mais brilhante. Os irmãos Esquiva e Yamaguchi seguem escrevendo o nome da família Falcão na história: invictos, estão a mil na luta pelo cinturão. Nas academias, o boxe virou febre, seja para diminuir o estresse do dia a dia ou fazer as pazes com a balança. Longe do glamour das lutas profissionais, que geralmente acontecem nos Estados Unidos, os atletas amadores no Espírito Santo ralam e não é pouco. Falta tudo: academias de qualidade, patrocínios e até campeonatos. As condições são precárias.
Aos 15 anos, Ronald Ribeiro é um dos poucos nomes do boxe que ainda permanece no Estado Crédito: Marcelo Prest
Aos 15 anos, Ronald Ribeiro é um dos poucos nomes do esporte que ainda permanece no Estado. Mas não por muito tempo. O garoto, que recentemente foi bronze no Campeonato Brasileiro, em Cuiabá, vai se mudar para São Paulo.
Não luto pela Federação desde 2013, não temos campeonatos. No treino falta sparring, um cara para trocar porrada. Vou para São Paulo em janeiro, disse Ronald, que é tricampeão estadual e brasileiro, bicampeão mundial e campeão sul-americano pela Confederação Brasileira de Esportes de Contato (Confbec).
O garoto tem o pai, Ronaldo Ribeiro, como treinador. Os treinos acontecem na academia que serve de projeto social em Riviera da Barra, Vila Velha, para 35 alunos. Sem patrocínio, o boxeador conta com ajuda de amigos para se manter como atleta. Pedreiro e locutor de eventos, Ronaldo se vira como pode para manter vivo o sonho do filho.
Conseguimos uma academia com um amigo. Para o Brasileiro, comprei a passagem na última semana porque consegui um bico para fazer e um amigo comprou no cartão dele. O consumo é de um par de luvas a cada dois meses. Uma luva boa custa R$ 200. A gente consegue tudo com muita dificuldade, disse Ronaldo.  
Ronald Ribeiro treina com o pai Ronaldo Ribeiro Crédito: Marcelo Prest
O pai lamenta a falta de calendário no Estado e não esconde a emoção ao pensar que vai ficar longe do filho.
Se não tem evento aqui, não tem por que os empresários investirem. Ele foi para o Brasileiro e perdeu na sêmi para um atleta que passou por três seletivas para representar a Bahia. Chega um momento que o passarinho precisa voar. Acredito plenamente nele. Esse cara é um campeão
Ronaldo Ribeiro, pai e treinador de Ronald
Geraldo Ferraz, presidente da Federação Capixaba de Boxe, admite que a situação está ruim, principalmente sem apoio do governo. Nos últimos quatro anos, parou de realizar campeonatos estaduais e a entidade está quebrada. 
Esquiva e Yamaguchi só despontaram ao deixar o Espírito Santo
Ainda bastante jovem, com apenas 14 anos, Esquiva tomou uma decisão que lá na frente mudaria toda a sua história no boxe. Filho de Touro Moreno, ele abriu mão dos treinos em casa com o pai e os irmãos para viver em São Paulo. O mesmo caminho seguiram os irmãos Yamaguchi, Estivan, Luciano, além do sobrinho Yuri.  
Os irmãos Yamaguchi e Esquiva Falcão vivem um ótimo momento no boxe profissional Crédito: Reprodução/Instagram
No Espirito Santo eu não tinha estrutura nenhuma, não tinha apoio e nem academia. Treinava no quintal de casa, mas sempre fui muito dedicado. Nunca disputei um Brasileiro pelo Espírito Santo. Isso é muito triste. Os atletas têm que sair do Estado para conseguir uma vida melhor. Foi o que fiz. Fui para São Paulo, Rio, até Mato Grosso do Sul. Só assim fui para a seleção e consegui uma medalha olímpica.  
Esquiva ainda fez um apelo para os políticos e foi além: revelou que tem o sonho de abrir uma academia de boxe no Espírito Santo. Peço que olhem para o esporte. Temos medalhistas olímpicos e grandes atletas de vários esportes, mas precisamos de apoio e um lugar para treinar. Vim para os Estados Unidos e fico longe da família porque no Estado não tem estrutura. Muitos fãs me perguntam se tenho uma academia no Espírito Santo. Não tenho ainda, mas é um grande sonho.

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