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Brasília

Bolsonaro participa de reunião com camisa "pirata" do Palmeiras

Com predominância da cor verde-limão, o modelo é uma cópia de uma camisa utilizada pelo clube em algumas partidas na temporada de 2010

Publicado em 

15 fev 2019 às 09:35

Publicado em 15 de Fevereiro de 2019 às 09:35

Presidente Jair Bolsonaro Crédito: Reprodução/Instagram
O presidente Jair Bolsonaro comandou nesta quinta-feira, em Brasília, uma reunião com integrantes do governo em que foi discutida a proposta para a reforma da Previdência a ser enviada ao Congresso vestindo uma camisa não oficial do Palmeiras, clube do qual é torcedor.
Com predominância da cor verde-limão, o modelo é uma cópia de uma camisa utilizada pelo clube em algumas partidas na temporada de 2010. Há, no entanto, diferenças significativas entre as duas camisas, como a colocação do número no espaço em que aparecia o logotipo da fabricante, na época a Adidas, entre outros detalhes.
O presidente Bolsonaro é torcedor do Palmeiras e no ano passado, inclusive, foi ao Allianz Parque para acompanhar a festa pelo título brasileiro. Na ocasião, ele participou da cerimônia de entrega da taça depois de a equipe ter batido o Vitória, por 3 a 2, pela última rodada da competição.

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