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Bolsa Atleta: programa vai oferecer 128 vagas no Espírito Santo

Serão quatro categorias: estudantil, nacional, internacional e olímpica/paralímpica. Resultado será divulgado em outubro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 set 2018 às 15:53

Publicado em 19 de Setembro de 2018 às 15:53

A nadadora Patrícia Pereira discursa durante lançamento do Bolsa Atleta Crédito: Léo Duarte/Secom ES
Os atletas vão ganhar um incentivo extra para representar a bandeira do Espírito Santo e ir em busca de medalhas mundo afora. O Bolsa Atleta 2018/2019 foi lançado na manhã desta quarta-feira (19) com 128 vagas, quase o dobro das 70 bolsas da última temporada. Desse total, 15% serão para esportes não olímpicos. O investimento do governo do Estado será de R$ 2.004 milhões.
Um dos requisitos para o benefício é que o atleta esteja entre os três primeiros lugares em competições nacionais e internacionais. Serão quatro categorias: estudantil, nacional, internacional e olímpica/paralímpica, com valores diferentes. Os valores serão divulgados após a publicação do edital. 
O edital estará disponível no site da Secretaria de Estado de Esportes e Lazer (Sesport) a partir desta quinta-feira (20) e as inscrições devem ser realizadas na sede da Secretaria, em Bento Ferreira, Vitória. A divulgação do resultado preliminar sairá no dia 11 de outubro e a divulgação do resultado final no dia 19 de outubro, no Diário Oficial.
A nadadora Patrícia Pereira Crédito: Reprodução/Facebook
A nadadora Patrícia Pereira é um dos principais nomes do paradesporto do Espírito Santo. No último mês, inclusive, ela quebrou um recorde brasileiro nos 50m peito e foi medalha de prata no Parapan-Pacífico de Natação, na Austrália.
Ela admite que sem o Bolsa Atleta seria difícil se manter em alto nível.
Como paratleta é de fundamental importância esse incentivo, suporte para os atletas. Eu não tinha perspectiva alguma, então permitiu me tornar a paratleta que sou hoje. Se não fosse o Bolsa Atleta, talvez eu não teria alcançados os resultados que alcancei. Se não tiver o financeiro para alimentar, é complicado para o atleta capixaba.
A velejadora Juliétty Tesch também comemora o apoio que tem há oito anos. Como atleta, é um incentivo muito importante. É uma garantia para o atleta, dá para se planejar.

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