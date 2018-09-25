Bianco Santos fica mais perto do título do Estadual de Kart

A promessa era de muita emoção. Dito e feito. A 9ª e a 10º etapa do Campeonato do Estadual de Kart agitaram o Kartódromo da Serra neste final de semana. O destaque ficou por conta do piloto Bianco Santos, vencedor das etapas na categoria PKI e está muito perto do título de campeão estadual.

A largada da categoria Sprinter, assim como as duas corridas, foram recheadas de disputa Crédito: Pedro Gomes/Divulgação

Na categoria F400, na primeira corrida, mesmo com um kart mais lento, Caio Miguel manteve-se na ponta e coube a Marcio Eduardo Pereira segurar o pelotão formado por Fabrício Gogolin (Felipinho Racing), Pedro Bica (GS MotorSport) e Tiago Palazzo (Fernandes Competições). Mesmo com possibilidade de ultrapassar o seu companheiro de equipe, Márcio Eduardo segurou a pressão dos demais competidores até a penúltima volta, quando foi ultrapassado. Mas aí já era tarde, pois Caio Miguel abriu o suficiente para vencer a primeira corrida (9ª Etapa).

Na segunda corrida, largando frente, Caio Miguel abriu logo no início da prova, seguido pelo companheiro de equipe Márcio Eduardo. O vice-líder do campeonato, Fabrício Fogolin (Felipinho Racing), mesmo rápido, não alcançou o ponteiro, garantindo a segunda colocação geral no evento.

Destaque na F4 Cup para o piloto novato Rafael Moullier (Moullier Competições), que, em seu ano de estréia, andou junto com os ponteiros e garantiu o pódio na quinta colocação, no grid de vinte pilotos. Rafael, muito emocionado, recebeu o troféu do seu pai, Sr. Oswaldo, que também atua como preparador do kart do filho piloto.

A categoria Sprinter, o vice-líder Lucas Behague (Fernandes Competições), não conseguiu encaixar uma boa volta na tomada de tempo, largando na 4ª posição. Mas isso não abalou o jovem piloto de 16 anos. Após fazer uma largada espetacular, Lucas saiu da 4ª posição para 1ª colocação já na primeira curva, seguido pelo seu companheiro de equipe e líder do campeonato, o espanhol Miguel Nieto.

Assim, Lucas Behague levou seu kart até a bandeira quadriculada, seguido por Miguel Nieto na segunda posição e Henrique Bertollo (P1 Racing) na terceira. Já na segunda corrida do dia, 10ª Etapa, a vitória veio para equipe P1 com o piloto Henrique Bertollo, que largou na terceira posição, com Miguel Nieto na segunda e Lucas Behague em primeiro.