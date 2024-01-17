Bia Haddad vence fácil e vai à terceira rodada do Aberto da Austrália

A tenista brasileira Beatriz Haddad, de 25 anos, avançou pela primeira vez na carreira à terceira fase do Aberto da Austrália. Nesta quarta-feira, ela atropelou a jovem russa Alina Korneeva, de 16 anos, que galgou a fase principal pelo qualifying (classificatório). Bia aplicou 2 sets a 0 na adversária, com parciais de 6/1 e 6/2.
“Fiz um jogo bem sólido. Acho que consegui lidar bem mentalmente com os momentos duros do jogo”, comemorou Bia após o triunfo. “Quero melhorar as coisas que ainda não saíram do jeito que eu gostaria e também os pontos que eu preciso para enfrentar a minha próxima adversária, que sei que também é jovem, mas ainda não a conheço", finalizou
Nesta quinta (18), Bia volta à quadra para a segunda rodada de duplas, ao lado da norte-americana Taylor Townsend, com quem foi campeã do WTA 500 de Adelaide na semana passada. Elas terão pela frente a dupla da bielorrussas Aliaksandra Sasnovich com a russa Anna Blinkova.