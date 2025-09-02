Home
>
Mais Esportes
>
Bia Haddad é dominada por Anisimova e dá adeus ao US Open

Bia Haddad é dominada por Anisimova e dá adeus ao US Open

A brasileira foi eliminada nas oitavas de final do Grand Slam

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 13:56

Bia Haddad vence a francesa na estreia do tênis nas Olimpíadas de Paris 2024
Bia Haddad cai nas oitavas do US Open Crédito: Vitor Jubini

Beatriz Haddad Maia foi eliminada nas oitavas de final do US Open. A brasileira de 29 anos, 22ª colocada no ranking do tênis feminino, foi facilmente superada por Amanda Anisimova, norte-americana de 24, anos, nona na lista da WTA (a associação de tenistas profissionais), em duelo realizado na noite de segunda-feira (1º), em Nova York.

Recomendado para você

A brasileira foi eliminada nas oitavas de final do Grand Slam

Bia Haddad é dominada por Anisimova e dá adeus ao US Open

Brasileiro supera norte-americano Griffin Colapinto na final; é a oitava conquista do Brasil na WSL

Yago Dora triunfa em Fiji e devolve título mundial de surfe ao Brasil

O Brasil estará representado por dois atletas no WSL Finals 2025, que acontece em Fiji e define o título mundial da temporada.

Italo Ferreira e Yago Dora disputam o título mundial de surfe

A tenista da casa se impôs e construiu uma vitória por 2 sets a 0, parciais de 6/0 e 6/3, em uma hora e 15 minutos de partida. Ele enfrentará nas quartas de final a polonesa Iga Swiatek, número dois do mundo, que também teve uma vitória muito tranquila nas oitavas: 2 sets a 0 sobre a russa Ekaterina Alexandrova, 12ª, parciais de 6/3 e 6/1.

O resultado no Grand Slam norte-americana resultará em uma queda de Bia no ranking. Ela defendia os pontos obtidos na edição do ano passado, na qual avançou às quartas. A paulistana vai figurar na próxima lista, a depender dos placares no restante da disputa em Nova York, da 27ª a 29ª posição.

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Yago Dora triunfa em Fiji e devolve título mundial de surfe ao Brasil

Yago Dora triunfa em Fiji e devolve título mundial de surfe ao Brasil

Imagem - Italo Ferreira e Yago Dora disputam o título mundial de surfe

Italo Ferreira e Yago Dora disputam o título mundial de surfe

Imagem - Trajetória que começou no ES termina com título do Brasil na AmeriCup

Trajetória que começou no ES termina com título do Brasil na AmeriCup

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Esportes Tênis

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais