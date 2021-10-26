Bem preparado e confiante, Brasil inicia participação no Mundial de Ginástica Rítmica

Crédito: Seleção Brasileira de Conjunto (Divulgação/CBG

Vivenciando novamente um bom momento na modalidade, a Ginástica Rítmica do Brasil vai participar da 38ª edição do Mundial da modalidade, que terá início nesta terça-feira, em Kitakyushu, no Japão.

A Seleção Brasileira de Conjunto se reafirmou no cenário internacional com a classificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Desde então, o grupo comandado pela treinadora Camila Ferezin fez mudanças na parte artística da coreografia, elevando o nível da pontuação. O foco principal foram a limpeza e aperfeiçoamento da execução.

Antes de chegar ao Japão, a Seleção de Conjunto e as ginastas do individual, Bárbara Domingos e Ana Luiza Neiva, permaneceram por oito dias no Centro de Treinamento Irina Virner, em Moscou.

- A gente se concentrou apenas nos treinamentos, aproveitando a estrutura incrível de um país que é uma grande referência internacional na GR. Aprimoramos também nossos conhecimentos de ballet com aulas ministradas por um professor russo - afirma a treinadora.

As brasileiras tiveram a oportunidade de treinar lado a lado com a seleção russa, com direito a dois treinos-controle de luxo, com apresentações do conjunto e das ginastas das disputas individuais durante o Campeonato Nacional Russo, realizado no Centro de Treinamento de Novogorsk.

- As pessoas são extremamente educadas e sempre nos recebem muito bem. O mais legal é que sempre encontramos brasileiros entre os voluntários, que nos dão força e torcem muito pelas brasileiras - segundo Camila, na chegada ao Japão, mais uma vez a delegação brasileira foi muito bem acolhida.

Depois de tanto trabalho, a expectativa do grupo é por boas apresentações.

- Não foi nada fácil sair de uma Olimpíada no Japão e retornar em tão pouco tempo para o Campeonato Mundial nesse mesmo país. A viagem é muito longa e o fuso horário é um grande desafio. Mas viemos bem preparadas e prontas para entrar na quadra e mostrar o nosso melhor. Toda a preparação foi feita, com a melhor estrutura possível. Agora é hora de realizarmos tudo o que foi trabalhado - completou.

Nas disputas individuais, a grande novidade é a presença de Ana Luísa Neiva, que vai, ao lado de Bárbara Domingos, representar o Brasil num Mundial adulto pela primeira vez, depois da aposentadoria de um grande nome da modalidade, Natália Gaudio.

A jovem brasiliense já está sendo trabalhada pela CBG com vistas a Paris-2024 há algum tempo, com convocações para se preparar no Centro Nacional de Treinamento de Ginástica Rítmica, em Aracaju.

No ano passado, além de ter sido convocada para as principais competições juvenis, ela recebeu o mesmo treinamento virtual das ginastas da seleção brasileira adulta, durante o auge da pandemia.

No Campeonato Mundial Juvenil de Moscou, Ana Luísa recebeu elogios de ninguém menos do que Margarita Mamun, campeã olímpica nos Jogos Olímpicos do Rio, que destacou a limpeza dos movimentos da brasileira.SELEÇÃO BRASILEIRA DE CONJUNTO

Beatriz LinharesBárbara GalvãoGabriella CoradineGabrielle Moraes da SilvaMaria Eduarda ArakakiNicole PírcioVitória Guerra

Treinadora: Camila FerezinAssistente: Bruna Martins

SELEÇÃO BRASILEIRA INDIVIDUAL

Ana Luísa NeivaBárbara Domingos

Treinadoras: Kely Espínola e Márcia Naves

PROGRAMAÇÃO